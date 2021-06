Chuquisaca: Salud denuncia que «ocultan» vacunas; Sedes dice que saldo está destinado a segundas dosis y municipios

Hasta la fecha, Chuquisaca recibió 161.100 dosis de la vacuna anticovid y 112.749 personas recibieron al menos una dosis.

El Ministerio de Salud denunció, a través de una nota de prensa, que la Gobernación de Chuquisaca “oculta” las vacunas entregadas para encarar la campaña de inmunización masiva.

“Hemos logrado verificar que necesitamos hacer este análisis con el responsable del PAI (Programa Ampliado de Inmunización), ya que las vacunas no hubieran sido distribuidas hasta el momento, al mediodía (de ayer, miércoles), la gente estaba esperando haciendo las filas correspondientes, recursos humanos esperando para inmunizar y lastimosamente no han sido utilizadas las vacunas”, señaló la viceministra de Seguros de Salud y Gestión del Sistema Único de Salud, Alejandra Hidalgo, citada en el boletín del ministerio.





Las autoridades del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Chuquisaca salieron este jueves a responder las denuncias del Ministerio de Salud.

Juan José Fernández, director interino del Sedes, rechazó la acusación y recordó que en el departamento se cumple el proceso establecido por el Ministerio de Salud para el almacenamiento y distribución de los inmunizantes.

“Las vacunas vienen designadas y contempladas en una cadena de frío. Se cumple una logística (…) Tiene un proceso este manipuleo de las vacunas”, señaló Fernández en una conferencia de prensa en la Gobernación de Chuquisaca.

Hasta la fecha, Chuquisaca recibió 161.100 dosis de la vacuna anticovid, de marcas como Sinopharm, Sputnik, Pfizer y AstraZeneca, según informó el responsable departamental del PAI, Franklin Morales.

A este número se suma un lote de 5.850 de dosis de la vacuna Pfizer que llegó ayer, miércoles, a Sucre, con las que se espera inmunizar a 1.925 personas. 1.200 fueron distribuidas al centro de vacunación masiva del Polideportivo de Garcilazo.

Agregó que hasta la fecha 112.749 personas recibieron al menos una dosis de la vacuna y el saldo de 48.351 está destinado a la segunda dosis para completar el proceso de inmunización.

“Estamos garantizando las segundas dosis y el resto se encuentra en los municipios”, indicó el responsable del PAI.

Las autoridades del Sedes Chuquisaca también respondieron al reclamo de la Viceministra de Salud sobre la falta de ejecución del presupuesto asignado a la Gobernación para la lucha contra el coronavirus.

Fuego cruzado por ejecución presupuestaria

Hidalgo denunció que, en el primer trimestre, el Gobierno desembolsó Bs 16 millones para la compra de medicamentos e insumos, además de oxígeno, para los hospitales de tercer nivel del departamento de Chuquisaca; sin embargo, criticó que solo se haya ejecutado un 51%.

“Hay algo que preocupa y que realmente nos ha alertado porque en relación a los recursos remanentes de la gestión 2020, se tiene para el departamento de Chuquisaca Bs 4,3 millones para contratar recursos humanos que atiendan la pandemia, de los cuales apenas ejecutaron 3,7% a la fecha”, agregó la Viceministra, citada en una nota institucional.

El planificador del Sedes Chuquisaca, Ramiro Tango, refutó a Hidalgo, afirmando que la ejecución del primer trimestre alcanza el 57,65% y que este subirá cuando se cierren procesos pendientes de este periodo.

No obstante, reclamó que los recursos asignados para el primer trimestre recién fueron desembolsados en abril y no antes de que comience este periodo (enero, febrero y marzo). Además, estaban destinados al Sistema Único de Salud (SUS) y no deben ser asignados a otros programas.

Sobre los Bs 4,3 millones, Tango indicó que también se trata de un presupuesto que tiene una programación y una partida, por lo que no se puede utilizar de forma libre.

Por su parte, el director interino del Sedes rechazó la denuncia de la Viceministra de supuestos despidos a personal con experiencia en la atención de pacientes con covid-19 y elevó el pedido de pagos atrasados de los profesionales de salud con contratos AISEM del Ministerio de Salud.