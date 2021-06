Cívicos chuquisaqueños responsabilizan al Gobierno por lo que vaya a pasar con el Covid-19 en la región

Fuente: Radio Fides

Cívicos de Chuquisaca responsabilizaron este martes al Gobierno central por lo que vaya a suceder con los pacientes y decesos por coronavirus en la región ante la saturación de los hospitales, centros Covid-19 e insuficiente oxígeno medicinal.

“El señor presidente y sus ministros son los culpables de no prever el dinero suficiente para combatir esta pandemia, no es de nadie más (la responsabilidad) ¿cómo no vamos a tener oxígeno? Si el mismo Gobierno del MAS ha venido (a Sucre) a inaugurar esa planta de oxígeno”, sostuvo el presidente del Comité Cívico de Intereses de Chuquisaca, Roger Amador.

La propuesta del ente cívico se centra en conformar comisiones y presionar al nivel central para cumplir primero con las regiones más afectadas por esta tercera ola.

Chuquisaca confirmó anoche 259 casos de Covid-19 y siete decesos, la cifra infectados confirmados en el departamento es de 21.567 desde el inicio de la pandemia de los cuales 13.595 se encuentran recuperados y 950 fallecieron.