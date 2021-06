Comerciante ambulante fue atropellado y no puede ser llevado a un albergue debido a que padece tuberculosis

Fuente: Unitel

Leonardo Gil

Gustavo Ticona tiene 30 años y llegó a Santa Cruz desde la ciudad de La Paz hace 3 años, es comerciante ambulante, por cuestiones económicas duerme en las calles. Hace tres días fue atropellado y necesita atención médica.

“No puedo caminar, no tengo fuerzas para levantarme, quisiera que me ayuden por favor, (…) cuando me atropellaron, me levanté así medio desmayado, y mi mercadería ya no había, ni para comprarme una tableta para calmante, para nada”, manifestó Ticona a Unitel.

Pasa las noches en los pasillos de la Brigada Parlamentaria, un trabajador de la zona asegura que Gustavo tiene la columna fracturada y que ya fue llevado a diferentes hospitales y no encontraron espacio por lo que fue devuelto al mismo lugar.

“Estamos viendo que las temperaturas están descendiendo y es peligroso, le puede dar una hipotermia, y como él está así herido, sería bueno que reciba la atención médica”, indicó un hombre que trabaja en la zona.