Comisión de Ética procesa a 9 diputados de oposición que viajaron a Washington en abril

Tres meses después de viajar a Washington a reunirse con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, nueve legisladores de CC y de Creemos todos opositores, fueron notificados por la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados para responder por una denuncia que fue presentada por la federación de campesinos.

“La comisión somos un ente colegiado de seis miembros, tres del oficialismo y tres de oposición, en ese sentido se ha admitido la denuncia de la CSUTCB y han sido notificados, los acusan de haber viajado sin pedir permiso de la cámara de Diputados e ir en representación de la Cámara sin haber sido designados”, dijo el presidente de esta instancia, diputado Quintin Villazón (MAS).

El 19 de abril nueve diputados y dos senadores, todos opositores, viajaron a EEUU a reunirse con distintas organizaciones para denunciar una supuesta vulneración de derechos en Bolivia. Los diputados que viajaron son: Richard Ribera, Erwin Bazán, Walthy Égüez , Ericka Chávez, María Rene Álvarez, y Mariel Marín, todos de Creemos. Y sus colegas Luisa Nayar, Marcelo Pedrazas y Enrique Urquidi, los tres de CC.

En ese entonces, los diputados del MAS incluyendo al presidente de los diputados, Freddy Mamani, anunciaron que recurrirían a la Comisión de Ética para sancionar a estos legisladores. Ahora se conoce que fueron los dirigentes de la CSUTCB los que los denunciaron en el mes de mayo, de acuerdo con la explicación del diputado Villazón.

La diputada Luisa Nayar (CC) fue la primera que publicó la citación que le entregaron con la denuncia respectiva. “Nos están notificando ante la Comisión de Ética por una denuncia por supuesta traición a la patria, por haber incumplido los procedimientos dentro la Asamblea Legislativa, lo que nos parece un total despropósito, nuevamente se devela el abuso de poder, el autoritarismo y la persecución que realiza el MAS”, dijo en un video difundido en su cuenta personal.

Más tarde, su colega Richard Ribera, también publicó un video en el que denuncia que fueron convocados por supuestas faltas éticas, pero recordó que ellos tuvieron el cuidado de que ninguno de los legisladores debía sesionar esa semana y que el viaje no fue oficial.

“No necesitábamos pedir permiso, porque si bien era una denuncia internacional la que estábamos haciendo, no era un viaje oficial, no teníamos que sesionar y por ende no le estábamos ocasionando ningún daño laboral, mucho menos económico al Estado, fuimos con recursos propios”, dijo el legislador opositor.

Villazón aclaró que el caso se reanudará después del receso parlamentario que está previsto que empiece mañana hasta el 11 de julio. La Comisión de Ética volverá a sesionar el 13 de julio con este caso y recibirán las declaraciones de los diputados denunciados.