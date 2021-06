Conoce a Mercedes Villador, la modelo argentina que sería la nueva novia de Luis Miguel

Según la viuda de Hugo López, Lucía Miranda, el cantante se encuentra muy bien acompañado en Acapulco por la joven que actualmente radica en México

Fuente: eldiariony.com

Luis Miguel está viviendo en su casa de Acapulco bajo todos los cuidados posibles. En pleno boom de la serie inspirada en su vida, muchos quieren saber qué es de El Sol de México, que más allá de haber abierto el cajón de los recuerdos sigue manteniendo su presente puertas para adentro. Sin embargo, Lucía Miranda, la viuda de quien se fuera su manager Hugo López, dio algunas pistas sobre su momento sentimental.

“Sigue con esta novia, está en Acapulco. Pero no sabemos bien, porque por ahí puede cambiar. Es una modelo argentina”, reveló en una entrevista con C5N y más tarde la nombró: “Mercedes Villador”.

Tras separarse de una de sus coristas y en medio de la pandemia del coronavirus, el cantante ha estado refugiado y no ha tenido casi salidas ni encuentros con el público. De hecho, en la segunda temporada de la serie no ha pisado el set, sino que ha estado conectado a la distancia. Según Miranda, El Sol es “muy aprehensivo”, por lo que se cuida mucho.

Sobre Villador agregó: “No es muy conocida. Está contento. Es muy linda, flaca, hermosa. Está contento, cuidándose mucho, No sale, está bien”. También contó que, si bien hace un tiempo que no hablan, sabe que Micky está disfrutando de la serie.

Mercedes es de Misiones y además de modelo es licenciada en nutrición. Seis meses atrás, el cantante y “Picky” -tal como se hace llamar ella- fueron fotografiados en las playas de Acapulco. Las imágenes pudieron verse en las redes sociales de la modelo y rápidamente algunos seguidores repararon en coincidencias que avivaron los primeros rumores. Al poco tiempo, la cuenta de Instagram de la argentina fue desactivada.