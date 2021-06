Conozca quiénes son los 10 bolivianos que triunfan como actores y actrices en el mundo

Pese a que Bolivia no cuenta con una empresa de medios de comunicación como Televisa de México, hay bolivianos que brillan en el mundo como actores y actrices en telenovelas, series y películas producidas por importantes plataformas como Netflix.

Conozca quiénes son y qué es lo que hacen:

Milton Cortez

El beniano Milton Cortez se dedicó al canto de música electrónica y grabó su primer disco como solista a los 13 años. Entre sus producciones más conocidas están “El río de este amor”, “Como dos enamorados”, “Solo por amarte más”, “Sin lastimar”, “Muy solo”, “Bailarina”, “No me moriré de amor”, “Señor gigante”, “Casanova”, entre otras.

Además, actuó en las telenovelas mexicanas “Laberintos de pasión”, “DKDA Sueños de juventud”, “Salomé”, “Destilando amor”, “Tormenta en el paraíso”, “Paquita la del Barrio” y otras. Fue parte de las películas “Los Andes no creen en Dios”, “Viaje de generación”, “Cristiana”, “La castración” y “Olvidados”. También fue parte de una serie conocida de Netflix “Narcos México”, que estrenó su segunda temporada en febrero.

Claudia Arce

La exmiss Bolivia y presentadora de televisión, Claudia Arce triunfa en Televisa. Obtuvo uno de los papeles estelares en la telenovela “La desalmada” en la que dará vida a Candela, la villana de la producción. Además, participó de las series “La Rosa de Guadalupe” y “Simón Dice”. Su primer personaje en Televisa fue “Médicos” en 2019.

Arce se lanzó recientemente como cantante, presentando sus propias canciones en un concierto virtual que fue realizado el pasado 27 de mayo, Día de la Madre en Bolivia.

Eloísa Gutiérrez

La chuquisaqueña también triunfa en Televisa. Debutó como actriz en la serie “Tres milagros”, que se emitió en TV Azteca y formó parte del elenco de la obra “Las mil y una noche”.

Carla Ortiz

La cochabambina es actriz de telenovelas y cine. Fue protagonista y antagonista en muchas novelas de producción mexicana. Participó en las producciones “Secreto de amor”, “Primer amor”, “A mil por hora”, “Todo se vale”, “Mujeres engañadas”, “Gotita de amor” y recientemente se confirmó su participación en “La Reina del Sur” con Kate del Castillo.

También fue parte de las reconocidas películas “Los Andes no creen en Dios”, “Olvidados” y “Escríbeme postales a Copacabana”. Ortiz confirmó que es parte de una producción de Netflix y que su documental “Siria” será difundido por Amazon. Próximamente grabará para la película Juana Azurduy con un equipo de producción argentino.

Juan Carlos Aduviri

Es un actor alteño que ganó el premio al mejor actor en el Festival Internacional Grand Off 2011 en Polonia por su actuación en “Salar”, un cortometraje de coproducción británica-estadounidense y que fue dirigida por el cineasta inglés Nicholas Greene. Tuvo el papel protagónico en “También la lluvia”, una producción boliviana.

Reynaldo Pacheco

El actor paceño participó de varias producciones de Hollywood, filmó “Los leones” junto a Ozuna. En noviembre del 2019, “Fuertes”; fue parte del elenco “Our Brand is Crisis”, junto a Sandra Bullock. Además, fue parte de “The Man Who Shook the Hand of Vicente Fernández” junto al legendario ganador del Óscar Ernest Borgnine. Tuvo un papel en “Beginners” junto a Ewan McGregor y Christopher Plummer, quien ganó un premio de la Academia por su actuación en esta cinta.

Por otro lado, Reynaldo Pacheco es el fundador de la escuela internacional de actuación H.A.P.A. Hollywood Academy of Performing Arts.

Cristian Mercado

El actor participó en Chile de la primera película que reconstruirá la vida de los 33 mineros atrapados en la mina San José. En 2019 estrenó tres películas, entre ellas “Muralla” y “Santa Clara” en Bolivia y “Mala Noche” en Ecuador. También fue parte de otras producciones nacionales y participará en “La Reina del Sur 3”.

Carla Ximena Herrera

La actriz paceña participó en novelas mexicanas como “La Madrastra”, “El señor de los cielos”, “Corazones al límite” y “Hasta el fin del mundo”. Interpretó a Rosaura en la tercera temporada de la serie mexicana “El pantera” y fue protagonista de la película “Volverte a ver”.

Diego Aramburo

Es de Cochabamba y entre las obras seleccionadas como director están “Scufita Rosie” de Rumania, “Hamlet” de República Dominicana, “Lisístrata” de Ecuador, “Medea” de Canadá, “El preciso instante para no ser amado” de Argentina, “Macbett” de Canadá y “King Kong Palace” de Argentina.

Fernando Arze Echalar

El actor paceño protagonizó papeles que fueron reconocidos a nivel internacional. Las producciones en las que participó forman parte de importantes cadenas de televisión como Star Channel y HBO.

Fue el primer actor boliviano en ganar un Kikito, premio codiciado en Latinoamérica, por su actuación en la película “Muralla”.

Con datos de Urgente.bo