Cónsul de Bolivia en Miami niega que Murillo haya sido liberado

El cónsul de Bolivia en Miami, Óscar Vega Camacho, negó que el exministro Arturo Murillo haya salido libre pagando una fianza.

“Es una información incorrecta (que Arturo Murillo este libre). Me comuniqué con el bufete de abogados que está asesorando al Estado y me dijeron que no es cierta la información. Es una información falsa”, declaró el diplomático al portal informativo Urgente.bo en un breve contacto telefónico.

La Procuraduría General del Estado se pronunciará en las siguientes horas al respecto.

“No hay nada que argumentar (Arturo Murillo) sigue detenido”, acotó Vega.

La tarde de este jueves, el periodista Junior Arias informó que el exministro recobró su libertad, tras el pago de un 10% de la fianza. Es decir, canceló $us 50.000 de los 500.000 que supuestamente fijó un juez en Florida, sin embargo la información fue desmentida.