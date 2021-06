Crean el primer «traductor» para elefantes

¿Los elefantes hablan? No en cierta forma, pero si se comunican. Y nos pueden estar “diciendo” varia cosas. Una pareja de investigadores biólogos ha desarrollado una tecnología que agrupa los comportamientos de los elefantes en una base de datos, para que podamos entender qué significa cada una de sus expresiones.

Los elefantes tienen un gran lenguaje comunicativo el cual esta compuesto por miles de gestos y llamadas sobre ciertos significados que pueden llegar a cambiar según el contexto. Sus comportamientos son complejos. Por eso los propios científicos poseen dificultades a la hora de analizarlos.

Por eso este desarrollo, creado y llevado adelante por Joyce Poole y su marido y socio de investigación, Petter Granli, tiene como fin un especie de depósito para almacenar la comunicación de este animal a través de un etograma de elefante digital.

El etograma de los elefantes reúne actualmente más de 500 comportamientos que han sido representados a través de 3000 vídeos, fotografías y archivos de audio. Dichas descripciones gráficas están basadas en las observaciones de ambos especialistas que llevan a cabo este especie de diccionario de comportamientos.

Los etogramas son recopilaciones de actividades y comportamientos de animales, ya sea para analizar situaciones específicas o una especie. Los investigadores emplean estos patrones para hacer comparaciones entre las distintas razas, sexos, manadas o familias y edades.

El proyecto acaba de comenzar y quiere cumplir con el objetivo de ser un catálogo en vivo para contribuir nuevos hallazgos. Lucy Bates, investigadora en la cognición de elefantes en la Universidad de Sussex (Inglaterra), afirmó que “ahora tenemos una base disponible gratuitamente en el dominio público, a partir de la cual podemos construir una imagen mucho más completa de lo que hacen los elefantes y por qué”.

