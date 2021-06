Critican que Gobierno se enfoque en política y no en lucha anti-Covid

Fuente: paginasiete.bo

Representantes de organizaciones de la sociedad civil y políticos critican que en plena escalada de la crisis sanitaria por la pandemia el Gobierno se enfoque en su agenda política y no en la lucha contra la Covid-19.

Las posturas críticas se dieron después de que el martes se registraran las cifras más altas de contagios (3.439) y muertes (115), desde que la Covid-19 llegara a Bolivia, en marzo de 2020. Esos datos se suman a la dramática situación que viven varias familias por la escasez de oxígeno y de medicamentos para pacientes que están en terapia intensiva.

Mientras todo ello ocurre, los críticos al Ejecutivo lamentan que el Gobierno y el Legislativo –donde el MAS tiene mayoría- pongan en primer plano su agenda política: reposicionar la retórica del golpe de Estado, negar que hubo fraude electoral en 2029 y negar, además, que haya “persecución política”, algo que denuncia más de un líder contrario a su línea.

Desde el MAS indican que la lucha contra la pandemia no sólo es responsabilidad del Ejecutivo, sino también de los alcaldes y de los gobernadores.

El líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, responsabilizó al Gobierno por los muertos a causa de falta de oxígeno y medicamentos. “Cada muerte causada por la falta de oxígeno o de medicamentos es responsabilidad de quienes gobiernan desde hace siete meses y tienen los recursos, el mandato y la responsabilidad de prevenir, proveer y garantizar la lucha contra esta pandemia”, escribió en sus redes.

La senadora de Creemos Centa Rek protestó: “¿Cómo es posible que la población no pueda acceder a oxígeno, medicamentos, mucho menos a un espacio en un hospital para ser atendidos médicamente contra el Covid-19? Todo lo señalado es el reflejo de un Gobierno incapaz, que politiza todo a su paso, menos la atención en salud”.

El representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia, Manuel Morales, observó que el Gobierno le dé más prioridad al tema político que a la crisis sanitaria. “Con la detención de Murillo, (el Gobierno) ha entrado en una situación de excitación política al máximo nivel. Están aprovechando estas situaciones para hacer política al máximo y dejar de lado la crisis sanitaria”, aseguró.

Por su lado, el asesor jurídico de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz, Franco Albarracín, expresó: “Consideramos que es un fracaso la postura del presidente Arce, se está priorizando temas políticos para llamar la atención, ocultar y disimular la mala administración”.

El representante del denominado “Frente Amplio de Resistencia Social contra el engaño del MAS”, Roberto de la Cruz, dijo que “hoy el Gobierno prioriza la política, dejando a un lado solucionar los graves problemas de la crisis sanitaria y crisis económica ( ), pero sí es habiloso para lavar la mala imagen del expresidente Evo Morales”.

El secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública, Fernando Romero, dijo que a pesar de que el Gobierno conocía el diagnóstico de la “situación catastrófica” de la primera y segunda ola, priorizó la política, la persecución judicial y la salud la relegó al último lugar.

El senador del MAS Félix Ajpi afirmó que la crisis sanitaria por la Covid-19 no es sólo responsabilidad del Gobierno, sino también de los alcaldes y gobernadores que no cumplen sus promesas electorales de traer vacunas, ya que -según dijo- “la importación de vacunas de manera independiente no está prohibida”.

“Estamos trabajando de forma conjunta con el Órgano Ejecutivo. No calculamos la fuerza de la tercera ola, pero no es responsabilidad exclusiva del Gobierno central, sino también de los gobiernos municipales y departamentales”.

