Dan cinco consejos para recibir la vacuna anticovid sin riesgos

Fuente: lostiempos.com

Hay al menos cinco recomendaciones a considerar para optar por la vacuna contra el Covid-19, según señala una de las integrantes del Comité de Asesoramiento Científico para la Vacunación en Cochabamba, Melva Guillén.

Si bien en el departamento más de 300 mil personas mayores de 40 años recibieron la vacuna anticovid en primera dosis y unas 120 mil en segunda, es normal que aún exista desconfianza y temor respecto a su aplicación, sobre todo cuando la información educativa es escasa.

A ello se suma el bombardeo de contenido en las redes sociales, que no siempre está verificado y profundiza los temores de la población.

La especialista señala que “los efectos adversos se han atribuido a alteraciones de la persona y no de la vacuna, porque es segura. Los malestares como dolor de cabeza, fiebre y dolor muscular se han reportado en las cuatro marcas y duran hasta 72 horas después de la inyección”.

Recomendaciones

La primera recomendación dada por la especialista es evitar escoger la marca de la vacuna.

Las cuatro que llegaron al país, Sputnik V, Sinopharm, AstraZeneca y Pfizer, “son seguras y no tuvieron efectos adversos masivos o peligrosos” en su aplicación.

Asimismo, indicó que luego de recibir la vacuna “no se debe bajar la guardia, a pesar de estar vacunados se debe mantener las medidas de bioseguridad”.

Además, la vacuna no puede activar la enfermedad, porque “lo que nos inoculan son fragmentos de la enfermedad o el virus inactivo que no tiene actividad y no genera actividad en el organismo”.

Por otro lado, remarcó que las personas que dieron positivo a los dos o tres días después de haber recibido la vacuna es “porque el virus estaba incubando en su cuerpo”.

Finalmente, recomendó hacerse la prueba antes de la vacuna, “cuando se tuvo contacto directo con personas contagiadas”.

Otra recomendación es acudir a recibir la vacuna contra la Covid-19 con las medidas de bioseguridad, fotocopia del carnet, estar dentro del grupo beneficiario y estar bien alimentado para evitar una descompensación.

El impacto de las nuevas variantes

La alergóloga e inmunóloga del Comité de Asesoramiento Científico para la vacunación anticovid, Melva Guillén, señaló que las personas que fallecieron por Covid-19, pese a haber recibido la vacuna, se debe a las variantes de la pandemia o alteraciones inmunológicas que impiden generar anticuerpos suficientes en el organismo.