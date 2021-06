Defensa de Celia Castedo apunta a la DGAC como responsable de la tragedia del vuelo de Chapecoense

Fuente: Unitel

Samuel Durán, abogado de Celia Castedo, la mujer que es una de las investigadas por la tragedia de Lamia en donde fallecieron 71 personas, deslindó responsabilidad de su defendida al argumentar que ella no tenía el poder de decisión para aprobar vuelos por lo que apuntó en contra de funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Cabe recordar que en el vuelo 2933 viajaba la delegación del club de fútbol brasileño Chapecoense que debía jugar la final de la Copa Sudamericana de 2016 ante Atlético Nacional en Medellín, Colombia.

El jurista pone de manifiesto que el 17 de agosto de 2017, aeronáutica civil de Colombia emite un informe final en el que se establece que la responsabilidad de este accidente no es de Aasana, institución en la que trabajaba Castedo, sino de la DGAC «por no haber cumplido los protocolos y mandato que le hacía la base para que pueda llevarse este tipo de vuelos».

«Ella (Castedo) cuando señala a sus superiores, establece que son las personas que deciden quien firma el vuelo, la señora Castedo ni Aasana tenían la facultad para firmar o autorizar el vuelo que salió de Lamia con destino a Colombia», dijo Durán.

En otro punto, el abogado indica que Castedo solo brindaba un servicio momentáneo de la aeronave en la ciudad de Santa Cruz, no así cuando la misma tuviera que autorizar los vuelos o salir del territorio boliviano.

Ayer debía realizarse una nueva audiencia dentro del caso que investiga la tragedia aérea del vuelo de Lamia pero al final fue suspendida.

Estuvo cuatro años en Brasil

En diciembre de 2016 se conoció que Celia Castedo abandonó el país y partió rumbo a Brasil en donde estuvo en calidad de asilada. «Fui inocente desde un comienzo, fui a Brasil para desde allá demostrar mi inocencia porque acá no se podía, en esa época, creo que ahora ya se puede», indicó.

«Pienso que no había mucho conocimiento en esa época referente al tema aeronáutico, al tema de que hago información de servicio aeronáutico, apoyo al control aéreo, yo no soy autoridad, no tengo nada que ver con eso, Simplemente soy una funcionaria de apoyo al tráfico aéreo que es lo que Aasana brinda«, sostuvo Castedo a Unitel.