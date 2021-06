Del Castillo plantea que el caso ‘golpe’ debe cerrarse sólo con Jeanine Añez

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, afirmó a título personal que el caso denominado “golpe de Estado” ya debería ser cerrado sólo con Jeanine Añez, puesto que en su criterio la exmandataria cometió delitos de forma flagrante cuando asumió la Presidencia del Estado en 2019.

Anteriormente, Del Castillo ya había expresado su posición de que se cierre el caso, pero en esta oportunidad agregó que debe darse este paso sólo con Jeanine Añez.

“Existe una persona que ha cometido 13 vulneraciones a la Constitución Política del Estado y a los reglamentos de ambas cámaras, ya sea de la Cámara de Senadores o de la Cámara de Diputados. Esta señora se llama Jeanine Añez Chávez que ha cometido estos delitos en flagrancia, porque no ha respetado las normas constitucionales de sucesión, por tanto ha cometido un golpe de Estado. En lo particular, no como Ministro de Gobierno, creo que el caso ya debería ser cerrado sólo con esta persona”, afirmó en conferencia de prensa.

Del Castillo respondió así consultado si es que el Ministerio Público debe convocar a más personas para comparecer en el caso denominado “golpe de Estado”.

Aclaró, sin embargo, que no puede emitir criterio sobre la justicia boliviana y que el Ministerio Público definirá si decida citar a una persona dentro del proceso.

Actualmente Añez cumple detención preventiva en la cárcel de Miraflores. Fue cautelada por los tipos penales de sedición, terrorismo y conspiración, aunque después se añadieron al caso los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, además de incumplimiento de deberes.