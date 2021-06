Denuncian a fundación Éxodo por estafa en construcción de viviendas solidarias

Mendoza dijo además que Luis Pitari ya cumplió una condena por el mismo caso en Cochabamba y ahora se encuentra en Santa Cruz haciendo el mismo ofrecimiento de viviendas a familias en el municipio de La Guardia.

Fuente: ABI

El diputado Patricio Mendoza (MAS) denunció este jueves a la fundación Éxodo por estafar a familias bolivianas pidiendo dinero para la construcción de viviendas solidarias que nunca fueron entregadas.

“Esta fundación, de propiedad del señor Luis Enrique Pitari Rodríguez, promete construir viviendas solidarias de dos plantas, para lo cual pide Bs 1.000 para la inscripción y luego desaparece sin dar cuenta del dinero ni la obra”, dijo en conferencia de prensa.

Mendoza dijo además que Luis Pitari ya cumplió una condena por el mismo caso en Cochabamba y ahora se encuentra en Santa Cruz haciendo el mismo ofrecimiento de viviendas a familias en el municipio de La Guardia.

“Pedimos a todo el pueblo boliviano y al cruceño, en particular, no caer en el engaño de esta fundación que no está legalmente registrada en Bolivia para operar. Tenemos actas de cómo llegaron a otras comunidades diciendo que van a construir y al final no dejaron nada”, denunció.

En ese sentido, el legislador anunció que la documentación será puesta en conocimiento de los ministerios de Justicia y de Gobierno para que interpongan las acciones a través del Ministerio Público para intervenir esa fundación y dar con el paradero de su propietario.

“El señor Pitari fue denunciado por estafa en Quillacollo, Cochabamba y fue sentenciado con detención preventiva en la cárcel de San Pablo, saliendo con fianza pública incurrió en el mismo delito en Santa Cruz”, complementó.