Diagnostican el que podría ser el primer caso de ‘hongo verde’ en la India

Fuente: RT

Un paciente recuperado del covid-19 que contrajo el llamado ‘hongo verde’ podría ser el primer caso de esta enfermedad reportado en la India, dio a conocer este miércoles The Times of India.

El enfermo, del estado de Madhya Pradesh, fue trasladado en avión a la ciudad de Bombay para recibir tratamiento adicional, ya que el 90% de sus pulmones se han visto afectados.

«Es el primer caso de ‘hongo verde’ en Madhya Pradesh. Pero en cuanto al país en general, no estoy seguro», sostuvo Ravi Dosi, jefe del Departamento de Enfermedades del Tórax del Instituto de Ciencias Médicas Sri Aurobindo, en Indore. No obstante, los informes sugieren que hasta el momento en diferentes partes del país solo se han dado casos de hongos ‘negros’, ‘blancos’ y ‘amarillos’.

Inicialmente se sospechaba que el paciente de 34 años, quien experimentó hemorragias nasales graves y fiebre tras superar el covid-19, había contraído mucormicosis, también conocida como ‘hongo negro’. Sin embargo, después de las pruebas, los médicos determinaron que había desarrollado aspergilosis, u ‘hongo verde’, una infección relativamente poco común que afecta los pulmones, los senos nasales y la sangre.

«Las infecciones por hongos no agregan ese color al cuerpo, porque el color aparece durante las pruebas en los cultivos de laboratorio», explicó Anita Mutha, del Departamento de Microbiología del Colegio de Medicina MGM de Bombay. «Hay hongos negros, amarillos, verdes y blancos, todos ellos especímenes de cigomicosis, cenicienta y aspergillus», declaró.

Los casos de ‘hongos’ de diferentes colores han aparecido en la India a medida que el país lucha contra la pandemia de coronavirus. Anteriormente se detectaron tres variantes de ‘color’, y la semana pasada el país registró un aumento del 150 % en las infecciones por ‘hongo negro’.

Possibly the first patient detected with Green fungus, in Indore and shifted to Mumbai by air ambulance for treatment. He recovered from COVID-19 recently but underwent a test on suspicion that he had contracted black fungus! pic.twitter.com/Anys2ciXab

— Anurag Dwary (@Anurag_Dwary) June 15, 2021