Diócesis de San Ignacio de Velasco observa «falsedades y distorsiones» de ministro Novillo en caso antenas

El Obispo de la Diócesis de San Ignacio de Velasco, monseñor Robert Flock observa “varias falsedades y distorsiones” en las declaraciones del ministro de Defensa Edmundo Novillo durante su visita a esa población el 8 de junio pasado, con motivo del tema de la expropiación de terrenos de la Iglesia Católica en el Cerro San Ignacio destinado a la instalación de radares para las Fuerzas Armadas.

A través de un comunicado de 9 de junio, la Diócesis señala que Novillo sostiene que, a pesar de cinco años de diálogo, no hubo coincidencias entre el Ministerio y los Propietarios del Cerro. Falso. Acordamos en el año 2019 la expropiación de un terreno suficiente para la instalación del radar. De manera unilateral Novillo decidió desconocer estos acuerdos y pretender un terreno de mayor extensión, dice el documento.

Recuerda que, según la autoridad de gobierno todo está definido por ley. Falso. La Ley 1219 de 22 de agosto de 2019 de Declaratoria de Necesidad y Utilidad Pública, no define las áreas a expropiar y asegura que esa situación ha sido determinada exclusivamente por el ministro de Defensa.

El documento refiere que Novillo sostiene que están poniendo intereses individuales por encima del Estado Boliviano. Falso. La Diócesis asegura que los intereses de la Iglesia no son individuales, aunque nacen de los mandatos de nuestro Señor Jesucristo.

Monseñor Flock manifestó que los intereses del Estado no requieren la expropiación de todo el espacio que quiere Novillo para el proyecto SIDACTA. De hecho, no requiere nada del Cerro San Ignacio para controlar el espacio aéreo. Cualquier persona conocedora de la geografía local puede observar que hay varios sitios que darían el mismo control sin perjudicar a nadie. Si hay un interés individual, es de Novillo que no quiere reconocer la forma abusiva con que ha manejado hasta ahora este asunto, agrega el comunicado.

El obispo manifiesta su extrañeza por la actitud del ministro al visitar a San Ignacio, de no buscar contacto con la Diócesis “seguramente porque sabe que no tiene argumentos fundados para sostener su postura” y lamenta que el gobierno no considere seriamente plantear una propuesta para superar este problema.

APOYO DEL CONTROL SOCIAL

La representación local, organizada en el sistema de Participación y de Control Social ha expresado su total apoyo a la Diócesis ante el intento de expropiar 35 hectáreas, donde la Iglesia tiene instaladas antenas de Radio Juan XXIII y el Canal Tv 9 de San Ignacio de Velasco,

Esa entidad de la sociedad civil pide a la población total respaldar la propiedad debido a que ambos medios cumplen, desde hace años un servicio social a las comunidades del municipio. Anuncian que estarán vigilantes y advierten con movilizaciones en caso de persistir las acciones contra ambos medios de alcance local.

Fuente: erbol.com.bo