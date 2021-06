El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Héctor Arce afirmó que nunca se hubiera aceptado que Eva Copa, expresidenta del Senado y actual alcaldesa de El Alto, asuma la presidencia de Bolivia ante una eventual salida de Jeanine Áñez de la jefatura del Estado antes elecciones de 2020 porque cree que eso hubiera sido un “suicidio político”.

“El sacar a la señora Áñez implicaba que se anule el proceso electoral y era incierto quién iba a ocupar (la presidencia) porque la Constitución dice claramente que por ausencia del Presidente, el Vicepresidente (debe asumir) y por ausencia del Vicepresidente, el Presidente del Senado y (luego) de Diputados, punto, no hay más, eso dice, por tanto, nosotros no hubiéramos aceptado nunca (ni) para tres meses que entre la señora Eva Copa (exsenadora del MAS), por supuesto que no se iba a aceptar porque era suicidio político”, dijo.

El legislador oficialista hizo esas declaraciones al momento de explicar el contexto en el que se registró el video del expresidente Evo Morales, en el que cuenta a sus bases cómo se exploró diferentes opciones en caso de una posible salida de Áñez de la jefatura del Estado, es decir, que los militares tomen el poder, que Copa asuma la presidencia o en última instancia el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia se haga cargo del Gobierno.

Asimismo, en el video Morales cuenta que Copa fue descartada porque la “dictadura” no iba a dejarla llegar al poder y además los alteños se iban a pelear por los ministerios. Del mismo, relata que sugirió que “hay que cuidar a Áñez con tal de que garantice las elecciones”, lo cual generó una serie de interpretaciones entre algunos medios y sectores de la oposición política, que consideraron que con esas afirmaciones el exmandatario habían “avalado” la presidencia de Áñez y en consecuencia no habría el supuesto golpe de Estado de 2019, que alega el oficialismo y por el que la exmandataria está encarcelada.

Sin embargo, el propio expresidente Morales, al confirmar la veracidad del video, aclaró hace dos días por Twitter que se trató de una reunión realizada recién en mayo de 2021 en la que se analizó la “estrategia” que asumieron para lograr la nueva victoria electoral del MAS en las elecciones de octubre de 2020.

En ese sentido, Morales también ratificó que pedir la renuncia de Áñez, antes de esos comicios, “era un error” porque entonces lo que se requería es “garantizar” la realización de las elecciones, que fueron postergadas en varias ocasiones por la pandemia de COVID-19 y lo que provocó protestas de sectores sociales afines al MAS.

Por tanto, solo “era una estrategia que estaba orientada a recuperar la democracia (…) porque el gobierno golpista intentaba prorrogarse en el poder”, insistió el diputado Arce, en una entrevista con la Red Uno, y lamentó que se haya descontextualizado el video.