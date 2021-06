Diputado Cuéllar pide a la justicia de EEUU «no negociar ni quemarse» con el «delincuente» de Arturo Murillo

Fuente: Gigavisión

En la ciudad de Santa Cruz, el diputado del MAS, Rolando Cuéllar, pidió a EEUU «no negociar ni quemarse» con el proceso del caso soborno en la compra de gases lacrimógenos contra del exministro de Gobierno, Arturo Murillo delincuente.

El parlamentario indicó que el pueblo boliviano no tiene conocimiento que tipo de acuerdo tiene el exministro de Gobierno con la justicia norteamericana, sin embargo cree que los hechos de corrupción no se deben «negociar» y que la justicia del país del norte no se debe «quemar» por un delincuente confeso y prófugo de la justicia boliviana.

Lamentó la suspensión de audiencia de la exautoridad, ya que a su criterio, Murillo debería haber sido sentenciado por corrupción sin ningún reparo.

Recordemos que la audiencia del exministro Arturo Murillo ante una juez que definirá si habrá juicio en su contra o no y si permanecerá detenido estaba programada para este lunes, sin embargo, se postergó para el 9 de julio a las 10:00.