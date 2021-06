Diputado del MAS asegura que Salvador Romero está fuera del país

Fuente: paginasiete.bo

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Ramiro Venegas, aseguró este miércoles que el expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, se encuentra fuera de Bolivia y que el Ministerio Público ya fue notificado.

“Sabemos que el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, está fuera del país. Fui donde el fiscal William Alave y me dijo que volviera el viernes, no hay esa predisposición por parte del Ministerio Público. Parece que hay un complot o una conspiración por parte de la Fiscalía”, afirmó el legislativo en declaraciones al portal Urgente.bo, que fueron replicadas por el diario Opinión.

La autoridad además informó que ya se solicitó el flujo migratorio de la exautoridad.

“Salvador Romero no está acá. Sabemos que salió entre el 4 y 5 de junio. Lamentablemente la justicia no está funcionando. Hemos pedido el flujo migratorio, pero no se pronuncia”, reiteró.

El pasado 28 de abril, el expresidente de la TSE presentó su renuncia al cargo tras cumplir con integrar y presidir el la entidad electoral. “Al presentar mañana la renuncia a la presidencia y a la vocalía, cierro una etapa personal y concluyo una fase institucional, con un Tribunal presto para encarar nuevas etapas”, indicó entonces en conferencia de prensa.

El mismo día, Vanegas presentó una denuncia contra Romero por no haberle respondido dos peticiones de informe escrito (PIE) sobre los hechos acaecidos en octubre y noviembre de 2019.