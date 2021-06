Diputado denuncia retardación en el proceso contra Salvador Romero y la vocal Rosario Baptista

Desde que se presentó la denuncia en la Fiscalía, no existe avances en la investigación contra el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, y la vocal Rosario Baptista por el presunto delito de incumplimiento de deberes, denunció el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Ramiro Venegas quien impulsa la querella.

El proceso fue activado por el legislador oficialista el 30 de abril y posteriormente fue admitido en mayo. El 2 de junio se amplió la denuncia contra la vocal del TSE, Rosario Baptista, por el mismo delito, sin embargo, hasta el momento, no se habría iniciado la indagación, aseguró.

De hecho, dijo que tampoco existe el cuaderno de investigación y quienes se deben encargar de llevar adelante el proceso como el fiscal a cargo y representantes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) “se pasan la pelotita”.

“Me pegunto yo, siendo un representante del primer poder del Estado no me hacen caso, me hacen venir todos los días, qué será pues a la gente pobre y a la población; ahí quiero poner en alerta porque tenemos que hacer algo con la justicia”, lamentó.

Venegas sospecha que Romero ya haya abandonado el país y ahora se encuentre “disfrutando de las vacaciones” como las personas que fueron involucradas en el denominado “golpe de Estado” de 2019.

El proceso contra Romero es porque cuando fue presidente del TSE no habría respondió a dos peticiones de informe escrito sobre los hechos de 2019, la carta que había enviado la vocal Rosario Baptista al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, entre otros.

Por esa misiva, de noviembre de 2020, es que Venegas decidió ampliar la denuncia contra la vocal Baptista por el mismo delito de incumplimiento de deberes.

El legislador considera que al no haber un avance en la investigación existe una “complicidad” o “encubrimiento”, de parte de los representantes de la Fiscalía al no investigar su denuncia.