Diputado Ormachea: Del Castillo miente, no recibió el voto de confianza de la ALP

Fuente: lostiempos.com

El diputado de Comunidad Ciudadana, José Ormachea, denunció que el ministro del Gobierno, Eduardo del Castillo, miente al afirmar que tiene el voto de confianza de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

“Denuncio públicamente que Del Castillo miente a través de la página (de Facebook) del Ministerio de Gobierno. En la página dice que hoy recibió el voto de confianza de la Asamblea Legislativa. Esto es totalmente falso”, aseveró el diputado, mediante su cuenta de esta red social.

El diputado explicó que para “recibir el voto de confianza se necesita un número de diputados que al MAS no le alcanza. Además, su interpelación fue por orden del día puro y simple, y no motivado, está en el reglamento. En este formato no existe la figura de voto de confianza”.

Esta tarde, la ALP instaló la 6ª Sesión Ordinaria en la que se tenía en agenda la interpelación del ministro Del Castillo, por la detención de la expresidenta del Estado Jeanine Áñez.

La sesión se tornó bochornosa en medio de gritos y peleas a golpes en entre los parlamentarios.