Dos ex CEO de BCP Bolivia asumen el mando del Grupo Credicorp Internacional

El 23 de junio, el directorio de Credicorp Ltd. designó como gerente general a Gianfranco Ferrari de las Casas, cargo que ejercerá a partir de enero de 2022. A la fecha, Ferrari se desempeña como gerente general adjunto de esta compañía y gerente general del Banco de Crédito del Perú (BCP), la principal empresa subsidiaria de Credicorp Ltd., holding que también agrupa a Pacífico Seguros, Mibanco, Mibanco Colombia, Credicorp Capital, Banco de Crédito de Bolivia (BCP Bolivia), Prima AFP, Atlantic Security Bank y Krealo. De esta forma, Ferrari liderará las operaciones del Grupo en Perú, Chile, Colombia, Bolivia, Panamá y Estados Unidos.

El ejecutivo reemplazará a Walter Bayly Llona, quien tomó la decisión de retirarse a fines del 2021 de su posición de CEO de Credicorp Ltd., luego de 28 años en el Grupo, diez de los cuales fue CEO del Banco de Crédito del Perú y los últimos tres CEO de la matriz.

“Gianfranco es la persona idónea para liderar a Credicorp en esta nueva etapa”, señaló Luis Romero, presidente del directorio, a tiempo de precisar que no solo ocupará la cabeza de la holding por su extraordinaria trayectoria de 25 años en la empresa y sus cualidades como líder, sino porque es el indicado para guiar a las empresas de Credicorp en los dos principales retos que tienen por delante.

Primero, ser un ejemplo en la creación de una economía sostenible e inclusiva en Latinoamérica, enfocándose en crear valor para todos nuestros grupos de interés. Segundo, profundizar su transformación digital, habiéndola liderado exitosamente en el BCP y encabezando hoy su programa de sostenibilidad.

Ferrari también es director de Mibanco y, en su extensa trayectoria en Credicorp, ocupó entre otras posiciones las gerencias de Transformación Digital, Banca Minorista y Gestión de Patrimonios del BCP y la gerencia general del BCP Bolivia. Es administrador por la Universidad del Pacífico y MBA por Kellogg School of Management.

Asimismo, el directorio aceptó la renuncia de Álvaro Correa Malachowski, gerente general Adjunto de Credicorp Ltd., quien decidió retirarse. Su renuncia se hará efectiva a fin de año. Durante sus 24 años en el grupo, Correa, entre varios otros encargos, encabezó con destacados resultados las líneas de negocio de Seguros y Pensiones, Banca de Inversión y Gestión de Patrimonios.

El ejecutivo se mantendrá como presidente del directorio de Prima AFP y director de Credicorp Capital y Atlantic Security Bank. El directorio decidió además que, cuando Ferrari asuma la gerencia general en el 2022, se eliminen las gerencias generales adjuntas y que todas las líneas de negocios le reporten directamente.

El directorio también aprobó la creación del puesto de gerente de Operaciones (COO), que reportará a la Gerencia General y será ocupado por Alejandro Pérez-Reyes Zarak desde enero del 2022.

Actualmente, él se desempeña como COO de Credicorp Capital y fue el líder de Gestión de Patrimonios de esta empresa por seis años. Anteriormente, fue Gerente de Inversiones de Prima AFP y Gerente de Derivados y Productos Estructurados en el BCP. Es economista por la Universidad de Lima y MBA por Harvard University.

A su vez, el directorio del Banco de Crédito del Perú, en su sesión del 23 de junio, decidió que Diego Cavero Belaunde asuma como CEO de la empresa en reemplazo de Ferrari cuando éste ocupe su nueva posición en la empresa matriz. “Es un privilegio contar con Diego, quien hace 27 años trabaja en el Grupo, dijo Luis Romero, quien también preside el directorio del BCP.

Cavero se desempeña actualmente como gerente general adjunto de empresas del banco y anteriormente también ha ocupado las posiciones de gerente Central de Banca Mayorista, gerente de División de Operaciones, Procesos, Administración y Eficiencia, y ha sido director de Credicorp Capital, Credibolsa Bolivia, Credifondos Bolivia y Crediseguros. Es administrador por la Universidad de Lima y MBA por The University of Texas at Austin.

“Agradecemos de una manera muy especial a Wálter y Álvaro por todo su tiempo en Credicorp. Han sido líderes que transformaron nuestras empresas, definieron nuestro éxito e inspiraron a quienes los rodearon”, señaló Luis Romero.

Por su lado, Ferrari agregó que “Credicorp no estaría donde está si Walter y Álvaro no hubiesen marcado su historia. Gracias a ellos, hoy podemos mirar aún más lejos y aspiramos que Credicorp sea no solo uno de los grupos financieros latinoamericanos líderes, sino también uno que genere un mayor impacto social positivo y un futuro sostenible”.