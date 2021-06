El aeropuerto abrirá desde las 19:00 y la terminal cierra sus puertas hasta este lunes

Hubo declaraciones contradictorias desde la Alcaldía y la Gobernación en horas precedentes

El aeropuerto Alcantarí abrirá este domingo desde las 19:00, mientras que la Terminal Interdepartamental de Buses recién lo hará este lunes, comunicaron oficialmente sus administradores que lamentaron falta de información y declaraciones contradictorias.

El jefe de aeropuerto y responsable regional de Aasana, Alex Rocabado, confirmó que habrá actividad en Alcantarí desde las 19:00; hasta antes de mediodía dudaba sobre si las operaciones corrían esta noche, después de haber coordinado con Tránsito la circulación de vehículos al aeropuerto, o si quedaban suspendidas por las restricciones.

Algo similar ocurría con el administrador de la terminal, Jorge Rojas, quien después de haber decidido cerrarla toda la jornada, había comunicado a las empresas que sí abrían esta tarde, algo que finalmente no ocurrirá. Rojas aclaró a las 13:00 de este domingo que no abrirán porque les aclararon que la Policía seguirá controlando y no quieren ser objeto de sanciones; volvió a avisar las empresas, deslindando responsabilidad sobre lo sucedido.

La duda surgió, primero, porque ninguno de los administradores recibió una comunicación oficial ni de la Alcaldía ni de la Gobernación. A ello se sumó una confusión respecto a presuntas declaraciones a medios de comunicación del secretario general de la Gobernación, Maguiver Rosales, sobre los horarios de restricción; este habría dicho que solo controlarían hasta las 18:00, mientras la Alcaldía sostenía que sería toda la jornada.

Consultado por FM 90.1, Rosales aclaró en Correo del Sur Radio FM 90.1 que esta decisión no correspondía a la Gobernación, sino a la Alcaldía, cuyo director de Seguridad Ciudadana, Zenobio Flores, pidió coordinación.

Con todo, lo oficial es que hay vuelos esta noche, pero no viajes terrestres, al menos no desde la terminal.