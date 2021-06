El audio del VAR en la polémica jugada del empate de Brasil ante Colombia: el diálogo entre Pitana y Vigliano

El árbitro argentino fue protagonista de una acción que posteriormente derivó en el primer gol del conjunto brasileño y cambió el rumbo del partido de Copa América.

Horas más tarde, la Conmebol publicó la secuencia con el audio entre Pitana y su compatriota Mauro Vigliano, ubicado en la cabina de video arbitraje. Pitana se apoyó en una frase del reglamento que habla de “ataque prometedor” para convalidar la acción ofensiva de los brasileños y no darle espacio a los reclamos de los jugadores colombianos.

“¡No puedo hablar así! No puedo, así no puedo hablar”, se escuchó desde el campo de juego mientras los asistentes intentaban estudiar el recorrido que hubiera hecho el balón si Pitana no se hubiera puesto en el medio. “Tranquilo, tranquilo”, le aconsejó su compatriota.

Unos segundos después, el responsable del VAR se volvió a dirigir directamente al árbitro: “Néstor, gol confirmado”. Rápidamente, se contradijo al darse cuenta que no había verificado un posible offside: “Pará, dame un segundo. No confirmes todavía”.

Vigliano estaba estudiando si había un fuera de juego en el centro posterior que terminó en gol. “Está bien, está habilitado. Vamos para adelante, solo para descartar. Vamos Néstor, gol confirmado”, sentenció.

“Sigue la posesión del equipo”, es lo que le explicaba posteriormente el árbitro argentino a los futbolistas colombianos que comenzaron a acercarse para reprocharle la decisión de convalidar el gol tras chequearlo con el VAR. “Es así la regla, andá, es así”, le advirtió al arquero cafetero David Ospina, de floja respuesta ante el remate de Firmino.

El chequeo de la jugada se extendió por más de cinco minutos, a punto tal que el encuentro después tuvo diez minutos de adición. Sobre el final, Brasil alcanzó el 2-1.

Una de las imágenes del VAR

El árbitro permitió que la jugada siga al entender que el rebote que dio involuntariamente no derivó en un ataque prometedor, ya que el balón no entra directamente en la portería, no cambió de posesión ni dio inicio a un ataque de Brasil. Si hubiera pasado alguna de esas tres acciones, sí tendría que haberse reanudado el juego con un pique o balón a tierra

Finalmente, la Verdeamarela terminó ganando el encuentro con un tanto de Casemiro en el noveno minuto de adición. La demora en el cierre del juego correspondiente al Grupo B de la Copa América se generó después de esta polémica acción que significó el empate parcial del conjunto de Tite.