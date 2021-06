El Covid-19 complica la salud de Roberto Valcárcel y no hay UTI para internarlo

Fuente: paginasiete.bo

La salud del artista plástico Roberto Valcárcel se complica; necesita ser internado en una Unidad de Terapia Intensiva (UTI) para ser intubado y que le coloquen un respirador artificial, informó la curadora de arte Cecilia Bayá.

«Ni con plata ni sin plata, con recomendaciones y de forma anónima, no hay sitio en una UTI para internar a Roberto (Valcárcel). Hace dos semanas que estamos así, que mañana, que en unas horas, y nada, no hay espacio. La situación es dramática, desesperante, porque los pacientes se mueren por falta de atención especializada», lamentó Bayá, según El Deber.

El artista superó ya en una ocasión el coronavirus y se sanó; no obstante, quedó con secuelas a causa de la enfermedad. Valcárcel tiene los pulmones a un 20% de su capacidad. A ello se suma el daño que sufrió en los riñones a causa del virus.

Los médicos recomendaron que no salga del Hospital Obrero, pues temen que no soporte ser trasladado a otro centro médico. Lastimosamente, no existe un espacio disponible para él ni para nadie.

«Él está consciente y sabe lo que pasa. Está ansioso y continúa en el Hospital Obrero, en el sector de enfermos de coronavirus, donde la atención es buena, pero no suficiente», indicó angustiada la curadora.