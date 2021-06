El drama de Vogliotti por la Covid-19

Zona Norte / Montero / Santa Cruz

Los casos de la Covid-19 van en aumento en el país, miles de familias sufren. “Lo grave es cuando uno lo vive en carne propia, es terrible”, afirmó el delantero argentino de Guabirá Juan Vogliotti.

El futbolista no fue atacado por el coronavirus, él está bien, pero el que tiene la salud crítica es el padre de su novia, la modelo Lizbeth Aranda, que lucha por su vida en el hospital de la Caja Petrolera, donde se encuentra intubado. Con hoy van 27 días que Ángel Aranda está internado en el área de terapia intensiva con pronóstico reservado, con la familia pidiendo a Dios por la mejoría de su salud.

Vogliotti afirmó que no se puede explicar el sufrimiento que se siente por un familiar en terapia intensiva por Covid-19, porque muchas veces ni los medicamentos que se les suministra llegan a mejorar su salud y realmente es desesperante.

Pese a que el suegro del jugador es asegurado a la Caja, la familia de su novia recibe recetas todos los días y deben recorrer todas las farmacias de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra hasta conseguir los fármacos.

“El costo de los remedios es diferente cada día, pero no baja de los 2.000 bolivianos diarios y a veces suele llegar hasta los 7.000 bolivianos, el promedio, por lo que vivo con el caso de mi novia, es de 3.500 bolivianos y eso que está asegurado, por ahí uno puede pagar, pero no me imagino cómo la pasan las familias que no tienen recursos”, afirmó el futbolista.