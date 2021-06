El informe oficial de EEUU sobre los OVNIs que documentó el Pentágono no encontró explicaciones para varias observaciones

Un informe preliminar de la Agencia Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos advirtió que «no encuentra explicación a los fenómenos de objetos aéreos no identificados»El Gobierno norteamericano, a través de la Oficina del Director Nacional de Inteligencia, publicó un informe preliminar en el que advierte que las autoridades aún no encuentran explicación para casi todos los fenómenos aéreos no identificados reportados durante casi dos décadas de investigación por parte de un grupo especial del Pentágono . Se trata de un nuevo agregado que probablemente alimente las teorías de que la Tierra fue y posiblemente es visitada por extraterrestres.