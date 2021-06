El Kun Aguero, crítico con la Copa América: “Si Brasil está complicado, no se puede jugar”

El delantero arribó a la Argentina, se refirió a la organización de la Copa América en Brasil y aprovechó a mostrar su descontento: “Yo ya tuve el virus y la verdad que la pasé bastante complicado”.

Sergio Kun Agüero fue una de las figuras de los últimos días tras haber jugado su partido de despedida con el Manchester City, club del que es el máximo goleador, ser finalista de la última Champions League y ser el nuevo refuerzo del Barcelona, dónde compartirá vestuario con Lionel Messi.

Tras su escala en Cataluña, dónde se convirtió en el primer fichaje del blaugrana, arribó a la Argentina para sumarse a la concentración del seleccionado de cara a las Eliminatorias del Mundial y el inició de la polémica Copa América, de la que hay más dudas que certezas con respecto a su sede. De eso habló el Kun apenas llegó al país: «Es una decisión muy correcta no jugarla acá por qué no la estamos pasando bien. Si esta complicado en Brasil no se puede jugar, por lo que escuché cerraron las fronteras. Nosotros como jugadores queremos jugar, está claro, el tema es buscar un buen lugar para poder jugar. Hubo un año como para ver donde se podía hacer y lo que podía pasar».

Agüero no es el único que se refirió al tema, ya que Edinson Cavani y Luis Suárez salieron a hablar de la organización de la Copa América y fueron muy críticos con la CONMEBOL. «Los jugadores no tenemos ni voz ni voto, no tenemos peso en ciertas cosas. Hoy somos los que tenemos que ir a poner la cara para tratar de darle una alegría a la gente que está encerrada. Hay un montón de actividades que no están funcionando y ahí estamos nosotros» cuestionó Cavani.

En la misma linea, Suárez opinó: «Estamos en una situación difícil a nivel mundial, llama la atención que se juegue, es la realidad, pero al momento que se confirme debemos tratar de afrontarlo de la mejor manera posible y no pensar en la pandemia».

Agüero también contó cómo vivió el covid tras haberlo tenido unos pocos meses atrás: «Yo ya tuve el virus y la verdad que la pasé bastante complicado. No sé si nos van a vacunar acá o por la Copa América, no me dijeron nada», cerró en relación al tema.

Además, el delantero expresó cuáles son sus expectativas tras haber firmado en el Barcelona por dos años y compartir club con Messi: «Estoy muy contento, es un nuevo desafío y espero poder disfrutarlo. Siempre habló con Leo pero es secreto lo que hablamos», expresó entre risas, quién también comentó sobre la situación del diez en el Barsa: «Primero tiene que hablar él haber que va a hacer. Yo no voy a insistir, él ya es grande. Lo estará viendo el representante con el club. Yo estando ahí obviamente me gustaría que este», afirmó.