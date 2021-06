El SUS no logra cubrir todas las necesidades de los casos Covid

Verónica Zapana S. / La Paz

La familia España recibió un golpe duro: cinco de sus integrantes dieron positivo a la Covid-19. De ellos, sólo uno tenía seguro social y los otros cuatro recibieron atención a través del Sistema Único de Salud (SUS).

“Al principio llevamos a mi papá a un centro privado porque ya tenía una saturación muy baja, pero ya no teníamos dinero para cubrir los requerimientos” , contó a Página Siete José, uno de los tres hijos de la familia España. Ante la falta de recursos, su papá fue trasladado a un hospital público para recibir atención médica y gratuita a través del SUS.

“En el hospital público y pese a que mi papá era beneficiario del SUS, todos los días nos pedían medicamentos y hasta guantes de látex. Hemos gastado más de 15.000 bolivianos para comprar todo lo que pedían (los médicos), hasta vendimos algunas pertenencias”, dijo y contó que pese a todos los esfuerzos, su padre perdió la batalla contra la Covid-19. Aseguró que quizás el pago por atención médica hubiera sido más alto, pero el SUS cubrió la internación.

De acuerdo con el secretario general del Colegio Médico de Bolivia, Freddy Fernández, en teoría el SUS debería cubrir toda la atención del paciente con coronavirus: desde la medicación hasta atención a pacientes con síntomas leves y moderados, además de la internación de casos graves en terapia intensiva. “Pero lastimosamente (este seguro) no cubre todas las necesidades de los enfermos”, sostuvo.

El SUS está vigente en el país desde el 1 de marzo del año 2019. Este sistema de salud tenía el objetivo de cubrir la mayoría de las prestaciones de salud de toda la población que no cuenta con un seguro de salud. Y con la Ley de Emergencia Sanitaria 1359, la atención a pacientes con Covid-19 también se debe realizar a través de este sistema de salud.

Fernández aseguró a Página Siete que en muchos casos, cuando los pacientes con coronavirus están en estado grave, deben peregrinar por una cama de internación, incluso esperan horas y días para ingresar a Cuidados Intermedios o Terapia Intensiva. “Como todo está colapsado, el paciente queda a su suerte”, dijo.

Según el representante del sector, las familias de los pacientes positivos que tienen “la suerte de encontrar una cama de internación”, deben luego buscar y comprar los medicamentos requeridos. Muchas de las farmacias de los hospitales públicos no cuentan con las medicinas que necesitan las personas con Covid-19, en especial las que están entre la vida y la muerte en una unidad de terapia intensiva.

La responsable de Seguros Públicos del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Tarija, Rosa Segobia, dijo a Página Siete que desde el inicio de la pandemia del coronavirus en el país, la atención, la internación y los medicamentos para pacientes con Covid-19 se cubren a través del SUS “en función de la existencia y la disponibilidad en el mercado”.

Segobia dijo que a través de este seguro gratuito, el enfermo puede recibir la dotación del plasma, si es que hay donante. Sostuvo que la cobertura es “casi total” e indicó que el Ministerio de Salud hizo las directrices de este seguro para atender la pandemia. “Hay un paquete para paciente Covid y otro para sospechoso”, explicó.

Según la autoridad del Sedes tarijeño, cuando el paciente está internado, recibe los medicamentos de acuerdo con la disponibilidad de la farmacia del hospital. Las medicinas que no se encuentran en el centro deben ser compradas por familiares del enfermo.

“Como se tiene desabastecimiento, el paciente debe cubrir esos gastos. Si el enfermo está muy grave, el médico le da otro tipo de fármaco, eso también debe cubrir la familia”, dijo.

El director del Sedes Potosí, Eloy Tirado, aseguró a Página Siete que en los hospitales públicos de Villa Imperial, destinados a la pandemia, el SUS cubre todo. “En el Centro Covid Sevilla atendemos a pacientes pediátricos y con otras dolencias, además de mujeres gestantes. Tenemos medicamentos, (también el servicio de) internación”, dijo.

Según Tirado, recientemente se inauguró una planta de oxígeno para abastecer a los hospitales.

Para acceder al seguro, la gente debe hacer trámites

El secretario de Salud del municipio de El Alto, Henry Flores, relató que el SUS cubre todas las prestaciones de pacientes leves. “Tenemos lo básico, antigripales, antiinflamatorio y otros”, dijo. Explicó que los medicamentos para terapia intermedia e intensiva “faltan”, por lo que el paciente debe cubrir ese gasto. “Tenemos desabastecimiento de fármacos. Estamos como apagando incendios, dando poco a poco los medicamentos a los hospitales que necesitan”, dijo.

En El Alto, esta situación ocurre porque no hay un centro para almacenar los fármacos. “Ya hemos presentado un proyecto al Concejo Municipal y así se pueda implementar este espacio. Si se aprueba, haremos que su construcción sea lo antes posible para hacer licitaciones grandes para almacenar grandes stocks”, sostuvo.

Según Miguel Valverde, epidemiólogo del Hospital La Paz, “el SUS no funciona porque sólo cubre los gastos de hotelería, es decir de estadía del paciente, pero no da los medicamentos”. Contó que conoció que en algunos casos, en el tercer nivel, el pago del terapista es a través del SUS, pero en segundo nivel lo cubre la familia del enfermo. “(Eso ocurre) porque el sistema no permite, ya que terapia intensiva corresponde al tercer nivel, no al segundo. Deja las manos atadas”, agregó.

En puertas del Hospital de Clínicas, hay fila para consultas.

El especialista aseguró que -por ejemplo- si se atiende a una paciente positiva y embarazada, el seguro paga el gasto del parto, pero no de la Covid. “Eso va por cuenta del bolsillo del paciente”, sostuvo.

El principal problema es el costo de los medicamentos para terapia intensiva. “Los médicos no tienen otra opción de dar la receta al familiar para que consiga los fármacos. No le dan alternativa”, dijo el profesional.

El presidente de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva (Sbmcti), filial La Paz, Juan Guerra, explicó que los pacientes críticos necesitan sedantes y relajantes, fármacos que los hospitales ya no tienen. “Así que no se tiene otra alternativa más que solicitar a los familiares que adquieran esos medicamentos, no tenemos otra alternativa”, indicó.

Ciudadanos hacen el trámite para la transferencia al SUS.

Guerra explicó que los hospitales del complejo de Miraflores no tienen recursos económicos para adquirir medicamentos. “El Gobierno nos debe más de 42.000 bolivianos y no tenemos con qué comprar los fármacos”, dijo. Explicó que podrían pedir prestado, pero no es viable. “Somos malos pagadores, nos adeudamos y no podemos cancelar a nuestros proveedores”, indicó.

El jefe de Terapia Intensiva del Hospital de Clínicas, Alejandro Enríquez, dijo que su unidad tiene todos los medicamentos para los internados. “Los pacientes no pagan nada porque son atendidos a través del SUS”, dijo.

Luego de vivir un calvario, José pide a las autoridades realizar todos los esfuerzos para ayudar a la gente que sufre por la Covid-19.

El 50% de las 52 camas en Potosí son ocupadas por afiliados al seguro de salud

El sistema público se satura por atender a los del seguro social

Verónica Zapana S. / La Paz

Las autoridades de los Servicios Departamentales de Salud (Sedes) y médicos de diferentes hospitales explicaron que el sistema público de salud está saturado porque recibe a los afiliados a los seguros de salud.

“Ahora, el 50% de las 52 camas llenas que tenemos en el Centro Covid Sevilla están ocupadas por pacientes con seguro social”, dijo el director del Sedes de Potosí, Eloy Tirado.

Las instalaciones del Centro Covid Sevilla, espacio que fue habilitado en la ciudad de Potosí. Foto:El Potosí

Explicó que muchos pacientes de la Caja Nacional de Salud (CNS) prefieren conseguir una internación en el sistema público porque el seguro no tiene condiciones para atender a los afiliados. “No tienen ni oxígeno”, dijo.

Aclaró que estos pacientes deben cubrir los gastos de medicamentos y atención. “No podemos negarles la atención y la internación porque eso indica la Ley de Emergencia, pero no podemos cubrir los gastos. Eso debe hacerlo su seguro social o sus familiares”, agregó.

El director del Sedes potosino aseguró que ante esa situación, la CNS ya se contactó para hacer un convenio interinstitucional. “Les hemos dicho que no había problema, que podíamos internar a sus pacientes. Ellos pueden traer a su personal, insumos y medicamentos para la atención de sus afiliados”, dijo.

No es el único departamento que reporta este problema. Según el presidente de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva (Sbmcti) filial La Paz, Juan Guerra, esta situación se repite en todo el país.

“La mayoría de los seguros no tienen ni terapia intensiva o tienen muy pocos espacios. El único que tiene más camas es la CNS, pero aún así este seguro es rebasado por el incremento de casos y por eso, los pacientes acuden a los hospitales públicos”, dijo.

Guerra aseguró que los médicos que se contagiaron son los que buscan esos espacios porque sus seguros no tienen espacios. Reiteró que es muy crítica la situación de las camas de terapia intensiva y hasta de hospitalización. “Cuando se llega a los picos más altos de la pandemia, todo queda rebasado y los pacientes con o sin seguro son internados en los nosocomios públicos. En ese momento no se puede escoger porque es una vida es la que está en juego”, explicó. Agregó que si los seguros contarían con las camas adecuadas, el sistema público podría atender a más pacientes que no tienen seguro en esos espacios.

Wilson Salazar, expresidente del Colegio Médico de Pando, indicó que en esa región los hospitales Covid atienden a pacientes con y sin seguro. “Es porque ningún seguro de salud cubriría la demanda de sus afiliados a causa de la pandemia”.

En la ciudad de El Alto, la población reclamó que en la primera y segunda ola, el Hospital del Norte, un nosocomio público y de tercer nivel, no atendía a la gente sin seguro porque estaba colapsado; todas sus camas están llenas de pacientes con seguro de salud. “No es justo que hagan esas atenciones, cuando nuestra gente se está muriendo”, dijo entonces una mujer que buscaba atención para un familiar con coronavirus.

Según el jefe de Terapia Intensiva del Hospital de Clínicas, Alejandro Enríquez, en ese centro no reciben a pacientes con seguro social porque “la prioridad” es la atención a los que no tienen este beneficio. Este centro cuenta con medicación y atención gratuita.