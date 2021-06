ENDE Tecnología denuncia presunto daño económico de 300.000 bolivianos

El gerente general de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE Tecnología), Omar García, indicó hoy viernes que tras la finalización de auditorías internas se identificaron indicios de daño económico a la empresa en dos procesos de adquisiciones realizados en 2020 por la administración del Gobierno de transición. Las mismas habrían causado daño por un estimado de 300.000 bolivianos.

El Ejecutivo de la filial de ENDE Corporación informó que existen dos procesos irregulares de compra, uno de ellos para donación de guantes y barbijos a una comunidad indígena. Mientras que la otra era para la donación de alimentos al Gobierno Departamental de Santa Cruz. «Ambos procesos presentan irregularidades en diversas etapas administrativas señalando como presuntos autores al ex gerente general Adolfo Koch, al ex miembro del directorio Alejandro Balcázar y al ex coordinador corporativo de ENDE, Marcelo Dellien Bause», explicó en conferencia de prensa.

García acotó que los casos se remitirán a la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción para seguir el curso legal correspondiente, a fin de establecer responsabilidades por «presunto daño económico a la empresa dependiente de la estatal ENDE».