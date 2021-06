Entrevista a Kate del Castillo: La Reina del Sur habla de su relación inolvidable con Bolivia

Kate del Castillo no oculta su emoción cuando habla de Bolivia, ya sea de su comida o sus paisajes, los ojos le brillan igual. La actriz mexicana acaba de cerrar su segunda experiencia en este país, confiesa que lo ha visto muy cambiado, pero al mismo tiempo es como si se hubiera ido ayer: aún queda hipnotizada cuando ve las montañas que rodean la ciudad de La Paz.

Telepaís de Unitel conversó con Kate sobre las intensas semanas que ha vivido personificando a Teresa Mendoza, La Reina del Sur, en los paisajes de La Paz, El Alto y Uyuni.

¿Cómo has encontrado a Bolivia?



Kate del Castillo (K).- He encontrado una Bolivia muy hermosa como siempre, muy cambiada, muy linda y es cómo si hubiera estado aquí hace muy poquito tiempo.

¿Has podido sentir el amor que te tienen los bolivianos?

K.- Hemos estado en diferentes locaciones y solo ha habido amor, respeto, con todo lo que ha habido mucha gente en las grabaciones pedíamos silencio y el silencio era absoluto. La gente coopera increíblemente, tienen hasta cartelones con mi nombre, cosas de la Reina del Sur. No puedo más que conmoverme.

¿Seguro has sentido este cariño en las distintas locaciones en las que has estado?

K.- En todas partes en las que hemos estado la gente ha sido increíble, pero con mucho amo, con mucho cariño y mucho respeto. Ha sido una experiencia dura para nosotros porque estamos comenzando el rodaje y realmente comenzamos aquí (en La Paz) la primera semana y nos ha pegado la altura.

Sabemos que ha sido un rodaje muy intenso, con un trabajo muy estricto

K.-Tenemos muy poco tiempo para filmar: son muchos capítulos donde va a ser Bolivia el personaje principal junto con Teresa Mendoza, entonces tenemos muy poquito tiempo para hacer muchísimas escenas y tenemos que estar muy concentrados, sin perder tiempo en ningún sentido. Ha sido muy duro, el equipo de Bolivia ha sido divino y ha sido muy lindo trabajar con ellos.

Nosotros te consideramos una boliviana más, interpretaste una boliviana en la película American Visa



K.- Esa película la llevo en el corazón, el sueño americano no tiene geografía. Gracias a esa película me dieron un premio como Mejor Actriz y esa película habla de migrar y habla de cómo tenemos nuestros corazones en distintos lugares y Blanca (el personaje que interpreta Kate en American Visa) dice: ‘mi corazón está acá, en Bolivia’. Me encariñé con Blanca.

Tenemos muchas similitudes con México, por ejemplo en la comida. ¿Qué es lo que más te gustó de la gastronomía boliviana?



K.- La llajua me encanta, es lo más parecido que tenemos nosotros al molcajete, es muy rica. Otra cosa que me encantan son las empanadas, hay unas que me acuerdo perfecto haciendo American Visa en el Mercado Lanza que eran muy ricas. Se come muy bien acá.

Si tuvieras que aconsejar a alguien que tiene que venir a Bolivia qué le dirías



K.- Le diría que se venga con una mente amplia porque Bolivia tiene tanto que enseñar no solo culturalmente, a donde voltees es hermoso, ves una montaña que te quedas horas enteras viéndola y te hace llorar.

El funicular (el teleférico) fue para mí una cosa increíble porque no sabía que existía, el otro día me subí y me parece una gran manera de transporte, en una ciudad tan caótica. Que venga una mente amplia, porque de eso se trata.

El Salar de Uyuni te ha encantado, lo hemos visto en tus redes sociales

K.- Uyuni es una de las maravillas del mundo, sin duda, es un lugar especial que te lleva a otras dimensiones.