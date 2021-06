Estados Unidos bloquea a los viajeros de la UE: decepción en lugar de vacaciones

«¡América ha vuelto!», proclama el gobierno de Biden en cada oportunidad, tranquilizando a los aliados europeos sobre la reactivación de los lazos transatlánticos. Ahora los turistas estadounidenses también están de vuelta, después de que la Comisión Europea aconsejara levantar las restricciones a los viajeros procedentes de Estados Unidos.

La pregunta que se hacen muchos ciudadanos de la UE es: ¿cuándo podrá la Unión Europea «volver» a Estados Unidos?

El portavoz de la Comisión Europea, Adalbert Jahnz, no tiene respuesta para eso. «No hace falta decir que esperamos lo mismo de los países socios de fuera de la UE para los ciudadanos de Europa que viajan a esos países. Eso es algo que dejamos claro a nuestros socios, y hemos recibido garantías de que se trata de una cuestión prioritaria para la administración estadounidense.»

Pero la reunión ministerial UE-EE. UU. celebrada el martes (22.06.2021) no indicó ningún avance. «Estamos centrados en la flexibilización de las restricciones de viaje. Entendemos los imperativos que implica», dijo el Secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., Alejandro Mayorkas, en una conferencia de prensa conjunta. «Estamos basando nuestras decisiones en los datos de salud pública que tenemos. Estamos acelerando al máximo nuestros planes».

El Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Mayorkas, se reunió con el Comisario de Justicia de la UE, Reynders. (22.06.2021).

Sin embargo, los «datos de salud pública» muestran que la situación epidemiológica de la Unión Europea, en comparación con la de Estados Unidos, es buena y mejora constantemente. «Europa es el continente más vacunado del mundo», dijo en el acto el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas.

«Simplemente no es rentable»

Mientras tanto, sin embargo, la industria turística europea cosechará algunos beneficios de la apertura de fronteras. Jeroen Roppe, portavoz de Visit.Brussels, la agencia de comunicación de la oficina de turismo de la capital belga, afirma que el mercado estadounidense es uno de los más importantes para la UE. «La situación sanitaria es una preocupación constante para nosotros, pero en este momento somos muy optimistas», dice Roppe. «Estamos muy contentos de que los turistas estadounidenses vuelvan a nuestra ciudad».

Sin embargo, las aerolíneas que traen a esos turistas estadounidenses a las ciudades europeas -pero que tienen pocos pasajeros en la dirección opuesta- están teniendo problemas. Jennifer Janzen, de la organización Airlines for Europe (A4E), afirma que se trata de un grave problema para las compañías aéreas y, en última instancia, para los viajeros, que tendrán menos opciones.

«Los aviones operan, por desgracia, en un solo sentido, lo que simplemente no es rentable, o no será sostenible a largo plazo y afectará al número de conexiones aéreas», dice Janzen a DW. «Veremos que muchas compañías aéreas empezarán a analizar rápidamente estas rutas durante los meses de verano. Y, francamente, eso también podría llevar a cancelaciones con poca antelación si los aviones no están lo suficientemente llenos. Necesitamos reciprocidad».No habrá vacaciones sin verificación

Pero hay otra cuestión de reciprocidad que sigue en el aire, y es la relativa al tipo de documentación sobre su estado en cuanto al COVID-19 que necesitarán los viajeros para entrar a un país de la UE. A partir del 1 de julio, los ciudadanos y residentes de la UE deberán disponer de un «certificado digital COVID» que indicará si están vacunados, tienen un resultado negativo PCR o se han recuperado recientemente del coronavirus. Este sistema de verificación digital está pensado para que sea interoperativo en todo el bloque y permita facilitar los viajes a múltiples destinos.

Estados Unidos no dispone de documentación estandarizada de vacunación o pruebas que pueda ser reconocida automáticamente por las autoridades de la UE. «Para nosotros es un interrogante muy importante», afirma Eduardo Santander, Director Ejecutivo de la Comisión Europea de Viajes, que representa a las organizaciones nacionales de turismo. «Hemos cometido muchos errores en los dos últimos años y no podemos tener otra ola, o algo horrible de nuevo en el transcurso del verano, porque sería el fin de la industria de los viajes y el turismo».

(gg/cp)