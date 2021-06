“Estoy botado como un perro”, la suplica de un policía antes de morir por Covid-19 y cuya familia denuncia que fue abandonado

Fuente: Unitel

Ángela Sanabria

El suboficial Víctor Hugo Montaño, murió ayer a causa de coronavirus en Tarija, en días pasados denunció en varios videos que había sido llevado a un centro de aislamiento en el que no había condiciones para su atención médica, ni siquiera agua caliente.

Cochabamba| El hijo del efectivo fallecido, Rodrigo Montaño, denunció el traslado irregular de su padre a Tarija. pic.twitter.com/uBZhBdDOIx — Red Uno De Bolivia HD (@RedUnoTv) June 11, 2021

En los videos, Montaño suplica ayuda para retornar a Cochabamba lugar donde se encuentra su familia, asegurando que fue destinado a Tarija irregularmente.

“Mi coronel buenas tardes, Maguila le habla, estoy aquí botado como un perro, estoy con Covid, lejos de mi familia, de mis hijos. No sé porque me han cambiado, yo no he hecho daño a nadie y he hecho mi trabajo bien”, dice sollozando.

El suboficial conocido por sus amigos como «Maguila» tenía 55 años y padecía diabetes, por lo que su enfermedad de base complicó su situación médica.

La familia del fallecido denunció que sus superiores lo abandonaron en vez de propiciarle la atención correspondiente para que pueda vencer la enfermedad.

Este es uno de los videos en el que se ve a Víctor Hugo pedir ayuda (advertimos que se tratan de imágenes sensibles).

Su hijo, Amilcar Montaño, explicó que su padre fue trasladado hace poco sin una explicación razonable a Tarija y cuando enfermó allá no permitieron que se lo regrese a Cochabamba para que sea atendido como se debe.

«Vamos a denunciar el caso y pedir una auditoría a cómo se hicieron los cambios de destino«, adelantó su hijo.

La familia denuncia que Víctor Hugo fue llevado a una guardería habilitada como centro de aislamiento en el que su condición empeoró y terminó por provocar su muerte.

Amilcar señala que cuando fue a Tarija a ver a su padre se encontró con la prohibición de trasladarlo debido a que hay una orden de que efectivos con coronavirus sean atendidos en el lugar donde fueron contagiados.