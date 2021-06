Exembajador en el Vaticano: «El Papa me pidió una respuesta a los salvoconductos»

Fuente: https://asuntoscentrales.com

El exembajador de Bolivia en el Vaticano, Julio César Caballero, ha confirmado que el Papa le pidió a comienzos del año pasado en una reunión de alto nivel una respuesta a la brevedad a su preocupación de la otorgación de los salvoconductos a los asilados del MAS en la embajada mexicana. «No es cierto lo que dice la excanciller Longaric de que esta solicitud ha sido en una recepción social con el Santo Padre.

Fue en la cita anual de comienzos del año, cuando el Papa recibe como autoridad más importante del Estado del Vaticano a los cerca de 80 embajadores acreditados por los Estados y reconocidos por la Santa Sede. El protocolo del Vaticano es tan estricto que hasta la forma de vestirse viene codificada. Es un momento de extrema formalidad.

En un encuentro de 30 segundos, que en nuestro caso tomó más de ese tiempo y el Santo Padre me expresó lo que está entrecomillado como cita de referencia lo que está en el documento. Tengo dos testigos de este encuentro. Mi esposa que escuchó y la grabación de la TV del Vaticano, que registra todo lo que dice el Papa en ese saludo formal.

Si alguien quisiera podría hacer una gestión para que el Vaticano dé a conocer lo registrado. El Santo Padre aprovechó la oportunidad por la emergencia de realizar esa solicitud y expresamente me pidió una respuesta a la brevedad», narró Caballero.

Dijo que es cierto que el Vaticano pudo usar la vía del Nuncio Apostólico para realizar esta representación, pero recurrió a la del embajador de Bolivia de entonces. «La nota que le envié tuvo una respuesta de recibida, por parte de alguien de la Cancillería, pero nada más. No es cierto que no hice el seguimiento como embajador. Tengo registradas en mi teléfono las llamadas que le hice a la doctora Longaric para referirme a este tema en particular., ya que lo consideraba sumamente urgente.

No me respondió a las llamadas pero sí lo hizo Carlos Zanier, quien le seguía en autoridad. Con él hablamos largo y le expresé que el Papa quería una respuesta a la brevedad por ser un tema humanitario. Con el paso del tiempo, el secretario del Estado del Vaticano me llamó para saber qué novedades tenía. Conversamos a posterior con el Nuncio y estaba en conocimiento de esto».

Sobre la versión de la excanciller de que ha sido Caballero el que hace público ahora esta nota para afectarla y autorrecomendarse con el MAS en su intención de volver a ser embajador de Bolivia en el Vaticano, Caballero aseguró que él no puede haber filtrado el documento a los medios porque no tiene ni el original ni la copia. «Una NSC es una nota dirigida al servicio central de la Cancillería, de su uso oficial y exclusivo. No tendría que estar en manos de un exembajador», remarcó.

Sobre el cese de su rol de embajador, Caballero afirmó que fue terrible como lo cesaron durante el gobierno transitorio. «Quedé cesado, sin documentos, sin dinero, en plena pandemia, como un paria en Roma.

Por orden de la Presidenta, el ministro de la Presidencia firmó mi destitución y me daba tres días para abandonar Roma en plena pandemia. Llamé un par de veces a la Canciller para preguntarle de mi situación y expresarle mi intención de quedarme para concluir la negociación del Concordato, ya que faltaba un solo artículo para tener este nuevo acuerdo con el Vaticano, después del firmado en 1790.

Ese documento había sido superado por la CPE de 2009, alc convertirse en un Estado laico. Le aclaro a la excanciller que no estoy ahora gestionando mi vuelta a la embajada. Renuncié a la Jefatura Internacional de la Comisión Pontificia para América Latina, porque el actual Canciller me invitó otra vez a ser embajador, pero el Senado no lo aprobó y respeto la decisión de ese Poder, lo que demuestra que no soy del MAS. Mi único sesgo es ser católico y eso lo conocen muchos», sostuvo.