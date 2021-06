Expertos y alcaldes piden que la vacunación sea universal

Fuente: paginasiete.bo

Luis Escóbar / La Paz

Expertos consideran que la vacunación debe ser universal y estar abierta a todas las personas con más de 18 años, a fin de alentar a los adultos mayores a ser inmunizados. Alcaldes como Manfred Reyes Villa y Eva Copa apoyan esta propuesta. El planteamiento lo realizan ante el anuncio de la llegada de un millón de vacunas Sinopharm, la próxima semana.

“Se debería abrir la vacunación a los más jóvenes, a todos. Los adultos mayores al ver que sus hijos, su esposa u otros familiares se vacunaron y no tuvieron efectos secundarios irán a vacunarse. Así funciona en el ser humano, cuando ve que la gente lo hace terminará vacunándose”, declaró Juan Pablo Suárez, director del Instituto Cruceño de Estadística (ICE).

Una encuesta que realizó esa institución cruceña identificó que hay una correlación inversa a la predisposición a vacunarse. Es decir que a medida que aumenta la edad, la población tiene más dudas de las vacunas. Por ejemplo, un 80% de las personas mayores de 50 años dudan en vacunarse según las consultas hechas por el ICE; y al contrario, un 76% de las personas de 20 a 39 años están dispuestas a aplicarse las dosis anticovid.

Suárez afirmó que según los sondeos que realizaron la población mayor es más sensible a las redes sociales; en cambio, los jóvenes están más acostumbrados a ellas y obviamente logran diferenciar en mejor medida cuáles son las noticias falsas.

La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, coincidió con la postura del investigador. “En este momento se debería vacunar a todas las personas que así lo quieran; hay gente de más de 60 años que no quiere vacunarse, pese a que estamos haciendo campañas de conscientización. Pero al ver vacíos los puntos de vacunación se debería inmunizar a todas las personas que así lo quieran. Debería ser más flexible”, afirmó.

El burgomaestre de Cercado, Manfred Reyes Villa, lleva adelante negociaciones a fin de que su alcaldía pueda comprar vacunas en el exterior. “Deberíamos abrir la vacunación a todos los grupos etáreos, no sólo de 40 años (como fue definido para este mes por el gobierno). Una periodista de 24 años falleció y se deberían vacunar a todas las personas y no sólo a grupos donde algunos no quieren vacunarse”, demandó.

La propuesta la realiza antes de la anunciada llegada de un millón de dosis Sinopharm. La viceministra Alejandra Hidalgo no precisó, sin embargo, la fecha de arribo de las dosis. “Al momento, tenemos un 21,5% de la población que recibió la primera dosis y se tiene como dato que el nuevo lote (de vacunas chinas) estaría arribando a nuestro país el 23 de junio. Sin embargo, necesitamos la confirmación de que el vuelo salió para dar una fecha exacta”, declaró. La autoridad añadió que continuarán con el proceso de vacunación.