Exportaciones bolivianas alcanzan a $us 3.096 millones

Fuente: El Mundo

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informó ayer que en el primer cuatrimestre (enero a abril) del presente año, las exportaciones de Bolivia alcanzaron a $us 3.096 millones, más de lo registrado en similar periodo de 2020.

“En el primer cuatrimestre de 2021, las exportaciones llegaron a $us 3.096 millones. Bolivia exportó $us 785 millones más que enero-abril 2020. Unidos preservamos la salud y la economía”, publicó esa Cartera de Estado en su cuenta de Twitter.

Según datos del Ministerio de Economía, de enero a abril de 2020, las exportaciones bolivianas sumaron $us 2.311 millones y las importaciones $us 2.282 millones; mientras que, en el mismo periodo de 2021, las exportaciones alcanzaron a $us 3.096 millones y las importaciones $us 2.643 millones.

El pasado mes, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) indicó que al primer trimestre (enero a marzo) de este año, el valor de las exportaciones de productos no tradicionales llegó a $us 533,3 millones, monto superior a los $us 514,2 millones alcanzados por la venta de gas natural. “Al mes de marzo, las exportaciones han registrado su mayor valor de los últimos cinco años (…), tenemos un buen récord a marzo, no solamente estamos creciendo en valor, sino también en volumen”, destacó el gerente general del IBCE, Gary Rodríguez