Exviceministro Rodas revela cómo fue su alejamiento del cargo y las diferencias en el Ministerio

Tras su destitución como Viceministro de Régimen Interior, Emilio Rodas, reveló que el ministro Eduardo Del Castillo le había solicitado su renuncia, a lo cual no accedió. Asimismo, develó que hubo diferencias respecto a temas como el estilo de conducción en el Ministerio y el proceso de reforma policial.

“Me han sustituido. No fue una renuncia mía, aunque a tempranas horas del día se me pidió la renuncia, pero decidí no presentarla porque no era una determinación personal mía el irme del Viceministerio. Entonces ha sido una decisión del presidente, imagino, no se me han explicado las razones, pero ha ocurrido de esa manera tan intempestiva, algo incómoda porque cuando hay este tipo de transiciones uno por lo menos debería tener le tiempo de dejar las cosas ordenadas”, dijo Rodas, en entrevista con el programa La Mañana en Directo de ERBOL.

Consultado si fue el ministro Del Castillo que le pidió la renuncia, Rodas relató: “así es, me convocó temprano en la mañana para comunicarme que era una decisión del señor presidente, para que lo hagamos de manera más tranquila podamos avanzar con una renuncia, pero yo le expresé a él que no lo iba a hacer”.

Rodas explicó que el presidente tiene la prerrogativa de cambiar a su equipo de trabajo y que entiende esa situación, pero no está de acuerdo en “hacer de una forma algo que era de otra”.

El cambio de Viceministro de Régimen Interior se dio el lunes 28 de junio. Nelson Cox fue posesionado en lugar de Rodas.

El exviceministro consideró que hubo diferencias en el estilo de conducción del Ministerio y señaló que Del Castillo concentraba excesivamente las decisiones y hubo poca coordinación.

“Yo soy más de armar equipos de trabajo, de coordinar, de articular. El Ministro tiene otro estilo. Son cuestiones de estilo, de dirección ejecutiva. Se maneja más individualmente, no coordina mucho con los viceministros, por lo menos con este viceministro durante los siete meses hubo muy poca coordinación, una concentración excesiva de las tareas, de las decisiones. Eso creo que puede ser un tema que ha incidido, porque ha dificultado el trabajo”, afirmó.

Sin embargo, Todas aclaró que no hubo diferencias de fondo, sino “ha habido algunas diferencias” respecto al proceso de cómo debería enfrentarse la reestructuración policial.

“Hay un grupo que piensa que esa reestructuración debe ser pausada, lenta, segmentada. Yo pienso que debe darse una reforma estructural de la Policía en base a un debate amplio de la Ley Orgánica de la Policía, pero ni siquiera esos temas han sido discutidos, nunca abiertamente también porque no ha habido los espacios”, agregó.

Rodas observó también que se había generado desde la semana pasada una incomodidad en sectores policiales que expresaron su protesta, debido a operativos de control interno que se emprendieron desde una oficina del Viceministerio.

“Generó mucha incomodidad al interior de la Policía, porque a algunos sectores de la Policía no les interesa ningún tipo de fiscalización o control para hacer sus operaciones”, dijo Rodas.

No obstante, aclaró que, en su criterio, ese no fue el fondo de lo sucedido, porque cuando se hacían los operativos de control no recibió ninguna llamada del Ministro o una contraorden de su parte para paralizar esas acciones.

Respecto al proyecto de Ley de Ascensos en la Policías, Rodas aseveró que fue trabajado en el despacho del Ministro y que él, a pesar de dirigir el Viceministerio de Régimen Interior y Policía, no fue convocado a las comisiones de debate y participó de manera externa.

El exviceministro señaló que el proyecto no es descabellado, pero considera que es sólo una parte de una transformación más grande.

En cuanto a las declaraciones de Juan Ramón Quintana, que rechazó la Ley de Ascensos al considerarla un “premio” para los policías que se amotinaron, Rodas expresó que no está de acuerdo con el exministro, porque el tema de la reforma policial no puede estar sujeto a visiones partidarias, dado que se trata de un problema estructural de seguridad.

Rechazó que se sesgue los puntos de vista en base a lo que ocurrió en noviembre 2019, porque considera que fue un hecho aislado que debe ser sancionado en las instancias disciplinarias de la Policía y la justicia.

Respecto a su futuro, Rodas enfatizó que es masista y que volverá a Santa Cruz para retomar su lugar en el rol que el instrumento le asigne, pero también trabajará aportando en la gestión de los municipios de la región.