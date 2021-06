Facebook castigará a los políticos que publiquen contenido engañoso

La compañía dará fin a su política de protegerlos (en la mayoría de los casos) de las reglas de moderación de contenido que afectan a los usuarios en general

Facebook planea poner fin a su política que, en la mayoría de los casos, protege a los políticos de sus reglas de moderación de contenido, que se aplican a los usuarios en general. Este cambio podría afectar, a nivel global, a funcionarios electos o candidatos que usan la red social.

Según The Verge, esto se produce luego de que la Junta de Supervisión (Oversight Board), un grupo independiente financiado por Facebook para revisar sus fallos de contenido, comunicó su decisión de suspender al ex presidente de Estados Unidos Donald Trump, pero criticó el trato especial que le brinda la red social a los políticos.

Desde la Junta de Supervisión espresaron: “Las mismas reglas deben aplicarse a todos los usuarios”. Así, le dio tiempo a Facebook hasta el 5 de junio para responder a sus recomendaciones de políticas. Facebook también estaría planeando hacer cambios en el sistema aplicado a cuentas que rompen sus reglas de contenido. Hoy, el proceso de advertencia incluye informar a los usuarios cuando hayan recibido un aviso por violar sus reglas que podría dar lugar, posteriormente, a una suspensión.

BuzzFeed News y otros medios informaron tiempo atrás sobre casos en los que los empleados de Facebook intervinieron para evitar que las páginas políticas estuvieran sujetas a duras sanciones en virtud de la política de huelgas.

La compañía de Mark Zuckerberg, históricamente, no ha intervenido en los discursos de los políticos en sus posteos. Los ejecutivos de la compañía (incluido su CEO) han señalado que su negocio no es vigilar el discurso de los políticos.

Durante los últimos años, la red social ha tenido una lista de cuentas políticas que no están sujetas a los mismos procesos de verificación de datos o moderación de contenido que se aplican a otros usuarios. En 2019, un grupo de empleados pidió que se disolviera la lista, citando investigaciones internas que mostraban que las personas eran particularmente propensas a creer falsedades si las compartía un funcionario electo, según difundió The Information.

Hace dos años, en Washington, DC, el jefe de comunicaciones y política global de Facebook, Nick Clegg, defendió la política de la compañía de no verificar a los políticos, diciendo que no era el rol de la red social “intervenir cuando los políticos hablan”. Mientras, algunos empleados de la empresa decían todo lo contrario, advirtiendo que no incluir a los políticos de la verificación de datos “es proteger el contenido que es particularmente probable que engañe”,

Más allá del contenido expresamente ilegal, como la pornografía infantil, la red social solo tomaría medidas contra los comentarios de los políticos si pudieran provocar daños físicos de manera creíble o desalentar la votación. El contenido de otras fuentes que comparten los políticos, como enlaces de noticias o videos, ya ha sido objeto de verificación de datos, un paso que puede reducir en gran medida la distribución de publicaciones.

De acuerdo a las nuevas políticas de la compañía, las publicaciones realizadas directamente por políticos aún no estarán sujetas a revisión por parte de la red de verificadores de hechos independientes de la empresa. Pero por primera vez estarán abiertos a la aplicación de más reglas, para temas como el acoso en línea, que se aplica a otros usuarios.

La política de no intervención para el discurso político ha terminado en violencia, e hizo crecer las críticas hacia la red social. El ex presidente Trump usó Facebook para expresar discursos de odio, alentando a sus seguidores a que se movilicen, lo que llevó al asesinato de George Floyd en el Capitolio, en enero de este año. En India, el país con más usuarios de Facebook, la compañía ha sido criticada por no tomar medidas contra los comentarios violentos hechos por miembros del partido gobernante.