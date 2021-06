Fallece a los 41 años a causa del Covid-19 el músico Eddy Chuquimia

Fuente: paginasiete.bo

El baterista Eddy Chuquimia falleció la noche del sábado, a los 41 años, luego de permanecer por varios días en terapia intensiva a causa del coronavirus. El músico era integrante de la banda de jazz Efecto Mandarina y uno de los más versátiles en el país en la interpretación de su instrumento.

El guitarrista Martín Castillo confirmó a Página Siete Digital la noticia de su deceso. También sus amigos y los integrantes de su banda como la cantante Verónica Pérez y el pianista Diego Ballón, quienes se despidieron del artista con mensajes en las redes sociales.

“Con el Eddy éramos una familia todos, junto con el Raúl Flores, el Juanjo Flores, el Diego Ballón. Con el Eddy éramos del mismo curso del Conservatorio, toda ese grupo de amigos y hermanos”, declaró Castillo.

“Hermano querido, te fuiste mucho antes, pero hiciste todo lo que tenías que hacer, nos enseñaste tanto. Fuiste ejemplo de que nada es imposible, que si te propones lo puedes lograr, te fuiste con muchos sueños cumplidos. Eres y serás ejemplo de que, aunque te la pongan difícil o te juegan mal, tú supiste pararte y callar bocas de la mejor manera, eres un luchador brillante. ¡Gracias por tanto! Estoy orgulloso de ti, hermano! ¡Gracias por tu luz, música y amistad! Te quiero mucho!, escribió Ballón.

Pérez expresó: “Mi corazón está roto. Juro que intentamos todo. Juro. Ayer buscaba palabras y no las encontraba… Mientras sufres te secas las lágrimas pensando en todo lo que envuelve una pérdida ….no quiero estar triste pero no puedo. Porque duele porque la impotencia es gigante porque ya no habrá Eddy golpeando los techos y paredes con sus baquetas haciendo sus solos infinitos…. Riéndose, renegando, gritando ‘huevo’ a todo… Creciendo juntos”,

Eddy Chuquimia fue integrante de varias bandas de jazz, rock, blues, como Efecto Mandarina, la Big Band, Danilo Rojas Quartet, Tincho Castillo Cuarteto. Era un baterista muy versátil y podía interpretar con facilidad deferentes géneros musicales.

También fundó su escuela para bateristas, “Eddy Chuquimia, escuela de batería”. Con Efecto Mandarina hizo giras por Estados Unidos, Argentina, Uruguay y Colombia, entre otros. También participó en varios festivales de jazz nacionales e internacionales.