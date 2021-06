Falleció Jesús Martín Barbero, el gran teórico de la comunicación y los medios

El semiólogo nacido en España murió a los 84 años en la ciudad de Cali donde fundó el Departamento de Ciencias de la Comunicación en la Universidad del Valle.

En la noche de este sábado, murió a los 87 años el reconocido teórico de la comunicación, semiólogo, antropólogo y filósofo, Jesús Martín Barbero, en la ciudad de Cali. Fue uno de los expertos que hizo aportes esenciales para los estudios culturales en América Latina y aunque nació en España, desde 1963 se radicó a la capital del Valle del Cauca.

Barbero, fundó el Departamento de Ciencias de la Comunicación en la Universidad del Valle. Ha sido presidente de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAIC) y miembro activo de la Federación latinoamericana de facultades de comunicación social.

Nació en Ávila, España, en 1937. Estudió Filosofía en el Instituto de Filosofía de Lovaina, Bélgica, donde se doctoró en 1971, e hizo estudios de posdoctorado en Antropología y Semiótica en la Escuela de Altos Estudios de París. Fue director del Departamento de Comunicación de la Universidad del Valle en Cali, donde permaneció entre 1975 y 1995. Entre 1999 y 2003 ejerció la docencia en Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, en Guadalajara, México.

Ha sido profesor visitante de las Universidades Complutense de Madrid, Autónoma de Barcelona, Standford, Libre de Berlín, King’s College de Londres, Puerto Rico, Buenos Aires, Sao Paulo, Lima. En 2003, obtuvo la nacionalidad colombiana.

Ha producido importantes síntesis teóricas en Latinoamérica acerca de la posmodernidad. Su análisis de la cultura como mediaciones, el estudio de la globalización desde la semiología, la función alienante de los medios locales y particularmente la función de las telenovelas en Latinoamérica son algunos de sus aportes. Ha sido presidente de la ALAIC (Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación), miembro del Comité consultivo de la FELAFACS (Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social).

En redes sociales varios periodistas e investigadores enviaron un mensaje de condolencias. “Cómo no agradecerle a un señor como Jesús Martín Barbero por sus inmensos aportes a la comunicación. Mi yo estudiante, recién llegado a la universidad y desorientado, le agradecerá siempre. Buen viaje, maestro”, escribió José Guarnizo.

“Se fue Jesús Martín-Barbero. Toda una autoridad. Buen viaje al maestro”, trinó el analista político, Ariel Ávila. “Triste noticia para la comunicación, Para la cultura y para la vida: murió hoy nuestro maestro, el gran Jesús Martín Barbero. Sabio, paciente, irreverente y lúcido. Se pierde una luz potente y una palabra iluminadora. Buen viaje, Jesús!”, dijo por su lado el columnista Mario Morales.

En una entrevista con Arcadia en 2017, el teórico habló de los medios de comunicación en Colombia. “Están fallando porque no saben cómo contarnos lo que ocurrió luego del ‘No’ en el plebiscito y lo que está pasando hoy. La situación actual es muy compleja, tiene muchas caras y no es fácil de entender. Casi nadie, incluidos los partidos políticos, la entienden. Y no solo acá, mucha de la prensa en el mundo occidental está en crisis porque la información ha dejado de diferenciarse de la publicidad, y eso va en aumento. El fenómeno Trump y su gestualidad es el ejemplo perfecto”, dijo en ese momento.

Y a la pregunta de qué deben hacer los periodistas para contar bien lo que ocurre, contestó: “Estudiar e investigar. Como hace un científico, que jamás deja de estudiar. Solo así los ciudadanos aprenderían a percibir los cambios de costumbres en las múltiples dimensiones de la vida social. Como hacían los viejos noticieros, que no solo mostraban dos caras: verdadero o falso, sino que le ayudaban a la gente a percibir y valorar los otras caras y los matices. Hoy no las hay y eso es una de las causas del fundamentalismo y del maniqueísmo que divide hasta romper este país”.