Fernández: «Asumí la presidencia de Diputados, me dijeron que Borda y Rivero renunciaron»

Erika Segales / La Paz

La exdiputada Margarita Fernández sostiene que en 2019, cuando estaba en el cargo de segunda vicepresidenta de la Cámara Baja, asumió la presidencia de Diputados ante la ausencia de Susana Rivero, a quien -sostiene- trató de contactar insistentemente, sin éxito, antes de la toma de posesión de Jeanine Añez. Señala, además, que ella recibió una llamada en la que le indicaron que debía asumir la dirección de Diputados.

En entrevista con Página Siete, Fernández, quien fue elegida en representación de Unidad Demócrata (UD), comenta que incluso remitió una nota al comandante de la Policía, como presidenta circunstancial, para que se garantice la llegada de los legisladores al hemiciclo. Indica también que debió ser ella quien le pusiera la banda a Añez en una sesión.

¿Qué acciones asumió usted cuando supo de las renuncias de la línea de sucesión?

En el momento en que sucedieron las renuncias a mí me llamaron, yo estaba en Trinidad (Beni). Al día siguiente me fui a La Paz porque me había convocado el secretario general de Víctor Borda, me había convocado para asumir la presidencia de Diputados porque no estaba la diputada Susana Rivero.

Cuando llegué a La Paz, los técnicos me alistaron todo para que yo pudiera convocar a sesión, como estaba establecido en el reglamento. Llegué al Parlamento y convoqué a sesión. No hubo quórum porque no habían llegado los diputados, sólo estaban algunos del MAS, de UD y pospuse la sesión para la tarde.

Para precisar, ¿cuándo convocó usted a la primera sesión?

El 11 de noviembre y de ahí convoqué todos los días. Me reuní con la jefa de bancada del MAS Betty Yañíquez para decirle que juntas hagamos una solicitud al comandante de la Policía para que nos dé seguridad, para que los diputados puedan llegar, para que solucionemos el problema que había. Ella aceptó, me dijo que tenía razón, que vamos a tratar de remitir la nota, pero no había resultados.

Convoqué a la segunda sesión y no aparecieron los diputados del MAS, y era porque estaban reunidos en el ex-Banco Minero. Parece que no querían que yo asuma, pero yo fui clara cuando abrí la sesión segunda y dije que cumpliendo nuestro reglamento y no estando Susana Rivero, tenía que asumir yo, que teníamos que seguir trabajando y que vengan todos a la sesión.

¿Cómo se entera de la renuncia de Susana Rivero?

Supe de la renuncia de Rivero por Twitter. De ahí la llamé insistentemente, pero no me contestó el teléfono. Entonces fui a La Paz para ver qué es lo que iba a pasar, y lo primero que hice fue ir a su despacho para ver si ella estaba. Su secretaria me dijo que no estaba. Yo estuve pendiente a cada rato a ver si ella llegaba a su oficina y dejé encargo de que me llamara, pero no tenía respuesta. No la pude encontrar.

Usted sostiene que llegó a asumir como presidenta de Diputados. ¿Cuándo sucedió aquello?

Cuando convoqué a sesión el 11 de noviembre de 2019.

¿Habló con alguien del MAS para convocar a sesiones?

Con Betty Yañíquez hablé al suspender la primera sesión. La primera vez que convoqué hablé con ella para decirle que teníamos que emitir una nota al comandante de la Policía. Yo emití la nota al comandante de la Policía estando como presidenta circunstancial de Diputados.

Sin embargo, Rivero afirma que entonces ella era la presidenta de Diputados…

A los tres días apareció Susana en la Asamblea, después de que hubo el escándalo de Adriana Salvatierra, de que no la dejaban entrar (el 13 de noviembre). Cuando Susana apareció, convocó a una reunión. Me sorprendió que ella estuviera en el hemiciclo. Susana me dijo “yo estoy aquí de presidenta, voy a hacer la sesión” y luego presentó su renuncia escrita.

Yo le dije “¿por qué no has aparecido todos estos otros días?, ¿qué vamos a hacer?”. Y dijo “aquí se va a nombrar otro presidente” y yo dije que se estaban violando mis derechos y me retiré del hemiciclo. Fui a mi despacho y ahí mismo con mis asesores emití al Tribunal una consulta. Exigía que se respete mi sucesión. Conté todos los antecedentes. Se tenía que respetar el reglamento. Hasta la fecha no me ha llegado la respuesta.

Cuando se posesionó a Choque el 14 de noviembre, ¿hubo convocatoria de Rivero a los diputados para una sesión?

Yo había emitido convocatoria a sesión ese día a una hora, pero Susana apareció en otra hora. No estaban presentes los otros diputados (de oposición). Ella apareció y estaba con su gente y su bancada. A mí me extrañó mucho que Susana no me contestara el teléfono en esa situación tan difícil, sabiendo lo que teníamos que hacer, teníamos el compromiso de solucionar los problemas, porque las cosas estaban terriblemente mal.

Usted dijo que recibió una llamada del secretario de Diputados. ¿Le dijeron que se comunicaban de parte de Víctor Borda?

No, me dijeron que Víctor Borda había renunciado y que Susana (Rivero) había renunciado, por lo que yo tenía que ir a La Paz inmediatamente.

¿Tuvo usted algún contacto con el expresidente Borda?

Cuando él volvió a la Cámara, después de varios días, le dije que lamentaba lo que sucedió con su familia. Luego él me dijo:

“¿Qué pasó Margarita, porque no asumiste?”. Yo le dije “Porque no me dejaron”. Entonces me dijo: “Pero tú tenías que asumir”. Le dije todo lo que pasó, que armaron todo y pusieron a Sergio Choque. Me dijo que por qué no había peleado, y yo le dije que ya había mucha tensión.

¿Cuando apareció Rivero, era usted la presidenta de Diputado en funciones?

Yo estaba en funciones, yo entré al hemiciclo a reclamar mi lugar y les dije que estaban cometiendo una barbaridad y que no estaban ajustándose a nuestro reglamento, que me respeten.

¿Usted estuvo de acuerdo con la forma en que Añez asumió como presidenta del país?

A mí me sorprendió, porque yo sabía, según nuestros reglamentos, que hay un protocolo. Yo tenía que ponerle la banda a ella en una Asamblea. Le dije “Jeanine, qué estás haciendo, esto lo veo mal”, y ella dijo “no, así es cuando es un gobierno transitorio”. Le dije “pero yo he estado mirando todo, tenemos que hacer un protocolo”, y me dijo: “En la presidencia me van a poner la banda”.

¿Cómo ve el caso del “golpe”?

Yo pienso que es más persecución, porque ellos saben qué fue lo que hicieron. Creo que es persecución, pero eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con todo lo que Jeanine hizo. Muchas cosas de ella ni a mí no me parecieron para nada bien. Pero ahora veo que es un tema de persecución y ellos mismos se envuelven en una mentira. Día a día se está poniendo peor.

¿Estaría usted dispuesta a declarar por el caso golpe si es convocada?

Si me convocan, yo iría, no tengo nada que esconder. Tengo documentos, todo está firmado. Creo que fui muy cauta, actúe enmarcada en nuestro reglamento y en las competencias que tenemos. No me excedí en nada y lo único que quería era que se tranquilice Bolivia.