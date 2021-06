Fernando Pacheco: «No se vacunan porque piensan que no se puede beber»

Desde este domingo habrán centros de vacunación que atenderán al público en la capital cruceña. Los mayores de 40 años son convocados para asistir a cualquiera de los 33 centros habilitados.

Fuente: Unitel

Pablo Cambará

La poca afluencia a los centros de inmunización por parte de personas mayores de 40 años es motivo de preocupación de las autoridades de salud en Santa Cruz, que alistan un refuerzo en la campaña comunicacional para motivar a este grupo etario para que asista a vacunarse contra el Covid-19.

Fernando Pacheco, secretario de Desarrollo Humano de la Gobernación cruceña, informó que no se ha superado el 30% de asistencia en el rango de 40 a 49 años en las casi cuatro semanas en que se ha dado apertura para que esta parte de la población asista a cualquiera de los 33 puntos habilitados en la capital cruceña.

En total son 360.000 personas que están contempladas para recibir las dosis contra el Covid-19 en este rango de edad.

Pacheco apuntó a que la ausencia en los centros no solo pasa por la desinformación que circula en las redes sociales sobre las vacunas y, que «aunque parezca chistoso piensan o dicen que no se puede beber tres meses«, a esto se suma que debe haber gente que por horarios de trabajo no puede acudir a los puntos, pese a que hay un decreto que les otorga dos horas laborales para acudir a vacunarse.

Como medida de respuesta para atender a quienes no asisten por temas laborales, desde este 20 de junio también se atenderá durante los domingos en distintos centros que serán señalados en las próximas horas.