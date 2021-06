Fiscalía citó a Nelson Condori, el ‘poncho rojo’ que recibió a Camacho en La Paz en 2019

Jesus Reynaldo Alanoca Paco

Nelson Condori, “poncho rojo” de Achacachi y miembro de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), fue citado por la Fiscalía para que declare hoy como “testigo” dentro de un caso de homicidio, abierto “de oficio”.

Se trata del indígena que se reunió con Luis Fernando Camacho, hoy gobernador de Santa Cruz, en noviembre de 2019, un día antes de la renuncia a la Presidencia de Evo Morales en medio de la convulsión social.

“No se sabe de qué es el caso, primero tengo que saber quiénes son los imputados, no conozco y así nomás no puedo ir. Los pastores, que pastorean oveja en el campo, ellos encontraron y esa fotito me han enviado, eso conozco”, dijo el presunto involucrado.

La máxima autoridad cruceña, Luis Fernando Camacho, también se pronunció al respecto, rechazando la “persecución” que ejerce el Ministerio Público contra el dirigente, quien abogó para que no exista racismo durante las protestas tras los comicios generales de octubre, anuladas por irregularidades.

“La persecución nunca será el camino. No se puede cambiar la historia, no lograrán cambiar lo que vivimos en los 21 días. La lucha en la unidad y la protesta pacífica seguirán en el recuerdo y el corazón de la gente. Mi apoyo siempre hermano Nelson. La lucha aún no termina”, posteó.

Condori anticipó que envió un memorial a través de sus abogados, para poder conocer quiénes son los implicados en el proceso. También considera que en la actualidad existe una persecución política. “Es parte de la vida política, los dirigentes sabemos que nos van a perseguir y nos van a amedrentar”, complementó en declaraciones a radio Éxito.

