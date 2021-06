Fran Pastor: «Aposté por el Tigre a pesar de que tenía ofertas»

Fuente: paginasiete.bo

Juan C. Toro / La Paz

Francisco Pastor, delantero español que ya no está en planes de The Strongest, habló de su llegada al club y contó que se decidió por el decano del fútbol nacional a pesar de que tenía ofertas de otros equipos, incluso fuera del país.

“Aposté por el Tigre a pesar de que había ofertas de otros clubes y en otros países. Lo hice porque fue una apuesta fuerte, se sentía el cariño”, afirmó el atacante.

Tras el receso por las eliminatorias y la Copa América al jugador se le comunicó que no está en planes del técnico Gustavo Florentín, por lo que está en busca de equipo para no quedar parado lo que resta de la temporada. “Estoy una semana acá y busco lo mejor para mi futuro, tengo que encontrar algo que me llene y que me de ilusión, veremos qué pasa al final”, indicó el futbolista.

También anticipó que no todas las puertas están cerradas, lo llamaron de algunos equipos, incluso de su país, pero el tema económico es uno de los factores que debe arreglar.

El español Fran Pastor jugó 68 minutos con la casaca atigrada, 21’ en el campeonato boliviano y 47’ en la Copa Libertadores, fue uno de los que menos acción tuvo en este semestre.

“Me presenté en los entrenamientos como profesional que soy y hasta que se resuelva lo mejor para mí lucharé como profesional ”, remarcó.

No quiso hablar de que sea o no injusta su salida, pero anticipó que dará todo de sí hasta el último día.