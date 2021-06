Fue Guillermo quien rompió con Harry y no al revés: la nueva versión de «la batalla de los hermanos»

El enfrentamiento al que se refiere el autor ocurrió a raíz de las quejas que distintos empleados del palacio de Kensington formularon contra Meghan Markle por acoso, filtradas hace unos meses al diario The Times y negadas después por los duques de Sussex. Según explica Lacey, en octubre de 2019 el secretario privado de Guillermo, Simon Case, recibió un email del secretario de comunicaciones de Kensington, Jason Knauf, en el que este le mostraba su preocupación por el trato dado por la duquesa de Sussex a una serie de empleados a los que había “acosado”. Knauf aseguraba que el comportamiento de Markle era “totalmente inaceptable” y que esta siempre tenía a alguien “en su punto de mira”. Unas quejas de las que luego tuvo conocimiento Guillermo, quien fue a hablar con Harry.

“El príncipe Guillermo se puso hecho una furia cuando oyó ‘el dossier de angustia’ que Knauf había reunido”, escribe Lacey. “Para Guillermo, las alegaciones de Knauf probaron algo que siempre había creído: que Meghan era hostil hacia el sistema de la realeza, el cual no había conseguido entender. Guillermo se preguntó si Meghan no habría querido abandonar desde el primer momento, e incluso se imaginó que quizás se llevaría a Harry a Estados Unidos […] Guillermo quería eliminar la ‘agenda subversiva’ de Meghan de las operaciones de la monarquía británica, la cual nunca pareció entender ni respetar. […] Guillermo no quería que ni a ella ni Harry estuvieran más a su alrededor”.