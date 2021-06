Gobernación asumió siete medidas para frenar crisis económica en Tarija

Fuente: diarionuevosur.com

El gobernador de Tarija, Lic. Oscar Montes Barzón, mediante una conferencia de prensa desarrollada en el Salón Rojo de la Gobernación informó sobre siete medidas asumidas por su administración para frenar la crisis económica y financiera que atraviesa el departamento.

Primero, se reduce la estructura administrativa de 13 a 6 Secretarías y se realizan fusiones institucionales para que funcionen como una sola, se reduce también el funcionamiento al mínimo de las Subgobernaciones y se busca coordinar de mejor manera con los alcaldes, para no quitarles competencias.

Segundo, se están eliminando gastos de proyectos innecesarios o no prioritarios, entre ellos los alquileres de más de 30 edificios, por ejemplo, de algunos se pagaba más de 20 mil dólares por mes.

Tercero, la revisión de convenios no esenciales, que son antiguos, con instituciones u organizaciones, especialmente con los gobiernos autónomos municipales, debido a que algunas alcaldías siguen cobrando a la Gobernación de proyectos millonarios de las gestiones 2006, 2007, 2011, solo por mencionar algunos.

Cuarto, revisión a controles de obras y servicios, en particular a proyectos sobredimensionados, también de proyectos no necesarios o no esenciales.

Quinto, renegociar el pago de las deudas, como el caso de las empresas constructoras, quienes financiaron las obras o proyectos y ahora son parte de la crisis.

Sexto, existe la necesidad de restructurar las empresas de servicios: SETAR, Emtagas, el PERTT y el Sedeca, en este último caso también existe mucho personal administrativo.

Séptimo, ordenar competencias, tanto con el Gobierno Nacional, los gobiernos regionales, municipales y las instituciones públicas.

“Ustedes saben que el Sedes nombra a los responsables de redes de salud, sin embargo, la Red de Salud es una competencia municipal, así que ahora los responsables de redes de salud los ha nombrado los alcaldes ya no el gobernador”, declaró Montes.

Asimismo, señaló que fueron remitido dos proyectos de ley a la Asamblea Legislativa Departamental: Uno referido al ajuste institucional de la Gobernación, en el que se oficializa la reducción de 13 a 6 secretarías para reducir el aparato administrativo de la institución y adecuarse a la nueva realidad. Esta ley es una modificación a la Ley 129, que define la organización del Órgano Ejecutivo Departamental.

“Estamos remitiendo esta ley que es de emergencia financiera, que tiene como propósito darnos una pausa de 60 días para reordenar todo el sistema financiero de la Gobernación, para acabar de ordenar la institución”. Montes, agregó que cada día aparece un nuevo acreedor o una nueva deuda, con lo que ya se sobrepasó de manera amplia los 3.300 millones de bolivianos adeudados a empresas proveedoras y prestadoras de servicios, entre otras.