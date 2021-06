Gobernación cruceña presenta norma para lograr la importación de vacunas contra el Covid-19

Fuente: Unitel

El gobernador cruceño Luis Fernando Camacho presentó este miércoles una norma que permita a los Gobiernos subnacionales lograr la importación de vacunas contra el Covid-19.

Camacho hizo referencia a que en reiteradas ocasiones, desde el Ministerio de Salud, se indicó que no hay una prohibición para que puedan lograr este objetivo, pero que de acuerdo al Decreto Supremo 4432, en su artículo 3, está establecido que solo esta cartera de Estado y la Central de Abastecimiento y Suministros de Salud (Ceass) pueden adquirir las vacunas desde el exterior.

«No podemos hacer importaciones directas y ese es un problema que tenemos, la finalidad es no dejar los espacios vacíos (…) hemos decidido plantear una norma que disipe toda la duda que existe a la compra de vacunas», dijo el gobernador justificando la norma que será presentada por los asambleístas de Creemos para su aprobación en el Legislativo.

Con ello apuntan a que las gobernaciones y municipios pueden adquirir vacunas por lo que se necesita establecer el mecanismo para que las gobernaciones pueden adquirir las dosis en el mercado internacional. «Obviamente no podemos comprarlo en el mercado interno«, dijo Camacho al referirse que no ahora no existe esta posibilidad.

«Hemos realizado todos los esfuerzos, hemos logrado entrar en la lista de los países para que EEUU haga las donaciones», resaltó a tiempo de manifestar que espera la aprobación de la iniciativa presentada para que se pueda acelerar la vacunación y no haya una pausa obligada en este proceso por una falta de dosis.