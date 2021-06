Gobernador inspecciona Cenvicruz y recibe donación de ONG para dicho centro

Gestión. Save the Children International entregó horno para panadería, un procesador de alimentos, material para peluquería y para electricidad domiciliaria.

Fuente: Gobernación de Santa Cruz

El gobernador Luis Fernando Camacho, inspeccionó las instalaciones del Centro Educativo Nueva Vida Santa Cruz (Cenvicruz) y recibió una importante donación de la Organización No Gubernamental (ONG) Save the Children International, para dicho centro.

La primera autoridad departamental, junto al Secretario de Seguridad Ciudadana, el Coronel Rubén Suárez, recorrió las instalaciones de Cenvicruz, para conocer de cerca el estado en el que se encuentran los ambientes. «Vamos a trabajar mucho para darles solución a los problemas que tienen y no solo para que tengan condiciones humanas, sino también para que tenga una opción de vida para reincertarse a la sociedad, porque ustedes son el presente y futuro. Tengo fe que vamos a volver a la sociedad», manifestó la primera autoridad del departamento.



En ese sentido, Camacho se comprometió a trabajar de manera específica en el centro, para dar fin a la precariedad en la que se encuentra. «Hay errores que se cometen en la vida, yo no soy quien para juzgarlos. Estoy aquí para apoyarlos. No hay nada que Dios no puede solucionar y hay ángeles en el camino, cómo está organización que viene apoyarnos», expresó el gobernador, a tiempo de dar las gracias a Save the Children International por la ayuda.

En el lugar, la ONG, entregó equipos para el área técnica de gastronomía: un horno para panadería, un procesador de alimentos, además de material para peluquería, material para electricidad domiciliaria, cartillas informativas y guías de la estrategia integral de dicha organización.



Sobre ello, Luis Vargas y Lola González, ambos responsables del programa de protagonistas de Desarrollo de la ONG, ratificaron su compromiso de continuar ayudando a Cenvicruz con sus diferentes programas especiales para adolescentes.

Cabe resaltar que Save the Children International, es una ONG internacional que tiene como finalidad trabajar por los derechos de la niñez, es por ello que este tipo de entrega está destinada a los Centros de Reintegración Social que atiende a las y los adolescentes del Sistema Penal Juvenil.