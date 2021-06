Gobierno afirma que municipios tienen suficientes recursos para afrontar la Covid

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete

El Ministerio de Economía afirmó este sábado que los gobiernos municipales tienen suficientes recursos, tanto en presupuesto como en billetera, para afrontar temas de salud que tienen que ver con la Covid-19. Es el caso de las transferencias que realizó el nivel central a los municipios entre enero y abril de este año, mismos que reflejan un incremento.

«El objetivo de esta conferencia es mostrar que los gobiernos municipales tienen recursos líquidos, no solo presupuestario, sino para asignar a los gastos de salud, bueno sino lo hacen ya es responsabilidad de ellos. Entonces muchos alcaldes están aduciendo que su gestión no la pueden ejecutar por la falta de recursos y vamos a demostrar que eso no es del todo cierto», indicó el ministro del sector, Marcelo Montenegro.

A continuación, enumeró que el municipio de La Paz por ejemplo incrementó sus recursos en co-participación tributaria en 25,8%, esto muestra que en cantidad de dinero tienen recursos para ejecutar 196,5 millones de bolivianos.

En el caso del municipio de Tarija aumentó en co-participación tributaria en un 200% de 37,1 millones en líquidos a 122,7 millones. En global tiene 141 millones de bolivianos en efectivo para gastar y asignar a temas de salud.

De la misma manera dijo que, la alcaldía de Cochabamba cuenta en este momento con 183,2 millones de bolivianos, que se incrementó en 16,2% con relación a 2020, cuando era 157,5 millones. Dijo que, con esos recursos se pueden comprar oxígeno o medicamentos.

En Santa Cruz, Montenegro mencionó también que se ha experimentado un aumento de recursos de 74,9 millones a 91,6 millones de bolivianos, un 15,4% adicional.

Sin embargo, en el caso del presupuesto ejecutado de 8.375,9 millones destinado para la salud en todas las Entidades Territoriales Autónomas (ETAS), es que a la fecha solo se ha ejecutado un 25,9%.

Por ejemplo, el Gobierno Autónomo Departamental (GAD) de Chuquisaca solo ejecutó un 25,7%; en el GAD de La Paz, un 25,7; GAD Oruro, 30,6%; GAD Potosí, 28,5%; GAD Tarija, 13,0%; GAD Santa Cruz, 26,6%; GAD Trinidad, 22,9%; GAM Cobija, 36,7%.

«Aquí muestra que tienen un margen enorme para usar estos recursos, es decir que en presupuesto tienen plata, en billetera también lo tienen. De tal manera que, instamos a los gobiernos municipales a hacer su gestión y a moverse para equipar con Utis, entre otros», demandó el ministro.

De la misma manera en saldo de cajas y bancos, los gobiernos autónomos municipales (GAM) tienen un monto de 3.745 millones de bolivianos, solo el GAM de La Paz tiene 100 millones de bolivianos en saldo en libreta de la cuenta única por fuente, detalló.

«La Paz no puede alegar que por 296 mil bolivianos se está parando toda una gestión de salud, que es algo ridículo que dice el alcalde Iván Arias, lo que demuestra que está mal asesorado», indicó la autoridad.