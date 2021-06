Gobierno dice que los Sedes son los responsables de fiscalizar la aplicación del cronograma de vacunación

Fuente: Unitel





Christopher André Díaz

La viceministra de Vigilancia Epidemiológica, María Renee Castro, aseguró este martes que la responsabilidad de la fiscalización de que la vacuna contra el coronavirus se aplique cumpliendo el cronograma de grupos de edad es de los Servicios Departamentales de Salud (Sedes) por lo que exigirá a estas instancias que ejerzan mayor control.

La autoridad se refirió al tema en medio de las denuncias sobre la presunta vacunación de personas que no cumplían los requisitos de edad y lograron inmunizarse, como es el caso de la hija del expresidente Evo Morales.

“Los Sedes tienen la obligación de fiscalizar que las vacunas estén llegando a los grupos que tengan que llegar, nosotros no podemos permitir instituciones, seguridad social, que estén vacunando a personas fuera del rango de edad”, enfatizó Castro.

Sobre la decisión de algunos Sedes de bajar la edad de vacunación sin ir de acuerdo al cronograma oficial, como ha sucedido en Potosí , la autoridad dijo que esto no es correcto.

“Son los Sedes los que tienen que verificar que se dé cumplimiento. Nosotros somos tajantes con esto, tenemos un plan de vacunación que establece un cronograma no porque se nos ocurra, sino que responde a datos a números reales que se tienen que cumplir. No es posible que exista una seguridad social que pretenda en un departamento cambiar y que decidan vacunar a otro rango de edad, no se puede hacer ello”, señaló Castro en conferencia de prensa.

​La autoridad advirtió que los instructivos que dio el Ministerio de Salud son de cumplimiento obligatorio, “no son opcionales”.

Castro dijo que se convocará a los Sedes de los nueve departamentos del país para que se haga una evaluación de cómo se está llevando adelante el proceso de vacunación, ya que son los responsables de la ejecución de la campaña de inmunización, según las directrices del Ministerio de Salud.