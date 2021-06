Gran incendio y explosión en un puente de tren en Londres

El organismo precisó que el fuego se extendió a tres unidades comerciales situadas debajo de los puentes ferroviarios de la estación, así como a cuatro autos y una cabina telefónica.

El incidente provocó el desvío de trenes. «Hay cierres de carreteras y se aconseja evitar el área y mantener cerradas puertas y ventanas», comunicaron los bomberos.

Fire at elephant and castle ??? 🙁 pic.twitter.com/hbjz5Cw94U

Las causas del incendio están siendo investigadas. La Policía señaló que «no se cree que los hechos estén relacionados con el terrorismo».

Um London wtf is going on?! pic.twitter.com/wbPMdpNijF

— Matthew James Lister (@MrMattLister) June 28, 2021